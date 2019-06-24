閃高關稅企業紛紛抽腿中國市場 台商三大策略躲貿易戰砲火

美中貿易戰影響範圍擴大，逼台商另尋對策，根據資誠調查，因應貿易戰效應，超過 4 成台商選擇「積極探索運用關稅措施」(42%)，其次則是轉移陣地「加大東南亞布局」(42%) 與「回台擴大布局」(39%)，僅 7% 業者選擇「加大美墨布局」。

美中祭出高關稅互相箝制，在中國設廠生產的企業首當其衝，資誠聯合會計師事務所針對 50 家不同產業調查，發現台商因應貿易戰主要採取三大策略因應，包括尋找關稅運用策略、擴大東南亞布局，以及回台擴廠生產，以此躲避關稅戰。

在轉移生產陣地部分，東南亞與台灣儼然成為台商首選，稅務法律服務副總經理徐丞毅表示， 以東南亞市場為例，產業為高勞力密集型的台商詢問度最高的市場包括越南、菲律賓、泰國、馬來西亞。

至於技術與高端製造的台商則選擇回台灣設廠，尤其政府為鼓勵台商回流而祭出的相關政策，讓許多企業準備擴大在台投資及擴廠擴線。

徐丞毅指出，台商過去與大陸供應鏈緊密結合，商業模式以「台灣研發，中國生產，三角貿易銷售歐美」為主，在貿易戰衝擊下，必須先整合上下游將供應鏈縮短、提升產業附加價值，或是配合大廠將供應鏈拉到不熟悉的市場。

徐丞毅提醒，上述供應鏈移轉布局如果沒想清楚，將形成不同國情法規增加維運成本、不布點的地方則有訂單流失的風險，以及急轉單是否有能力消化，都會令企業家越經營越慌亂。

對於打算從中國退場的台商，普華商務法律事務所資深律師馬碩遠表示，企業要從大陸退場，除需了解目前法令變化，還有保留法人個體與否的不同出場方式，其中最需注意勞動關係調整與退場後資金與土地、股權交付安全規劃。

馬碩遠建議，企業退場後，必須思考如何善加利用取得的資金，伺機尋找下一春，或者乾脆將資金匯回台灣，但也須做好資金回台的稅務與資產保全策略規劃，才有機會搭上「歡迎台商回台投資行動方案」政策利多。