DRAM跌價趨勢惡化 花旗：快賣！美光要虧錢了

花旗研究公司 (Citi Research) 報告指出，美光 (MU-US) 今年稍晚將會因為記憶晶片跌價而遭受虧損。

美光將於週二公布第三財季財報。

由於晶片價格復甦的希望越來越渺茫，過去 3 個月來，美光股價下跌近 20%，不復數個月前今年漲逾 30% 之光景。

花旗研究公司分析師 Christopher Danely 重申對美光的「賣出」評級，理由是記憶晶片價格惡化，並重申目標價 30 美元。

「我們預期，美光將無法達到共識估值，且將因 DRAM 崩盤，財測也低於共識。我們也認為，由於 DRAM 環境惡劣，美光今年年底前虧損的可能性很高。」

美光週一下跌 0.18% 至 33.19 美元，該公司沒有立即回覆置評請求。

該分析師指出，他對美光 2020 年獲利估值比華爾街平均共識還低將近 60%，理由是產業記憶晶片庫存量太高，且最快到 2020 年上半年之前，晶片價格不會穩定下來。

「從正面一點的角度來看，我們相信美光就快要觸底了，所以長期投資者還是可以一點點慢慢買進，但我們不會調升該股票評級，因為我們的評級是基於 12 個月的目標價，而到明年之前，我們不認為 DRAM 價格能穩定。」