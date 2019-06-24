以太坊伊斯坦堡升級通過 2 項優化提案

以太坊核心開發人員近日召開電話會議後決議，正式批准以太坊優化提案 EIP 2024 和 EIP 1702，預計將在今年 10 月進行的以太坊伊斯坦堡（Istanbul）升級中實施。據了解，EIP 2024 旨在引入全新的 Blake2 哈希函數預編譯，而後便能在以太坊主網上與 Zcash 進行互操作，例如：將 ZEC 代幣打包進以太坊網絡及屏蔽交易等。另一方面，EIP 1702 則致力於實現更順暢的智能合約升級，該提案將引入一種稱為「帳戶版本控制」的硬分叉方法，簡化以太坊虛擬機的升級過程。

國際清算銀行警告：Libra 或將對銀行業構成威脅

國際清算銀行（BIS）日前發布報告稱，Facebook 的加密貨幣項目 Libra 可能將損害銀行業。報告指出，雖然大型科技公司可以迅速建立起主導地位、增強金融包容性，但它們也可能對金融穩定、競爭環境和數據保護構成威脅。因此，各地監管機構需要進行協調，以確保「大型科技公司和銀行之間維持公平的競爭環境」。國際清算銀行表示，隨著大型技術公司的運營跨越監管範圍和地理界限，國家和國際機構之間的協調更顯重要。

發現新型挖礦劫持惡意軟體！研究者：安卓設備為主要攻擊目標

TrendMicro 發出最新調查報告稱，檢測到一種新型的加密貨幣挖礦劫持惡意軟體，主要利用安卓系統 Debug Bridge 端口無需身份驗證的特質入侵受害者設備，再將其傳播到受害設備先前所建立過 SSH 連接的系統。因此，安卓系統設備為此次惡意軟體攻擊的首要目標，目前已在 21 個國家和地區被偵測到，當中屬韓國最為嚴重。安全研究人員隨後檢查惡意軟體 Script 並尋獲 3 台相同 IP 的礦機：

198[.]98[.]51[.]104:282/x86/bash

198[.]98[.]51[.]104:282/arm/bash

198[.]98[.]51[.]104:282/aarch64/bash

為提升擴展性 Zcash 將打造基於分片技術的區塊鏈

匿名幣 Zcash 背後的開發商 Electric Coin Company（ECC）打算開發基於分片技術的區塊鏈，以提升擴展性。ECC 工程師 Daira Hopwood 表示，公司將確保全面保護用戶資金，並承諾會將 ZEC 轉移到新的區塊鏈。目前，Zcash 現有的區塊鏈中只有 2% 的交易為匿名，而新的區塊鏈將具備更多隱私功能。Hopwood 表示，如同比特幣和以太坊，Zcash 目前正面臨擴展性問題，因此才決定添加分片技術，創建一個全新的協議

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 6 月 24 日重點：以太坊伊斯坦堡升級通過 2 項優化提案 最早出現於 區塊客。

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