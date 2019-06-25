美國會計師協會提議新標準將採行基於區塊鏈的稽核資料

專業期刊《Accounting Today》24 日報導，為了因應區塊鏈技術興起，美國會計師協會（AICPA）已提議一套新標準，旨在將「基於區塊鏈的資料納入稽核證據範圍內」。

這項新提案——「稽核準則提案聲明（Proposed Statement on Auditing Standards）」目前正在對外召集反饋意見。該協會期盼，若提案未來能順利通過，新標準將能在稽核過程中，引導報表編制者和稽核人員如何評估「基於區塊鏈、數據分析等新興技術的稽核證據」。

美國會計師協會首席稽核師 Robert Dohrer 上週在聲明中表示，採納區塊鏈數據作為稽核資料的新來源是勢在必行，他說:「隨著今日可得的稽核證據來源急遽演進，稽核人員擁有一套堅穩、經久的能力是至關重要，這使得他們能對取得的稽核證據進行充分、適當和一致的評估。」

美國會計師協會是在美國的註冊會計師組織，為各種企業與聯邦、州立與地方政府組織制訂稽核標準。

目前全球四大會計師事務所，包括德勤（Deloitte）、安永（Ernst & Young）、安侯建業（KPMG）與資誠（PwC） 已與台灣 20 家銀行進行利用區塊鏈技術執行會計稽核事宜的試驗計畫，目標是簡化公司中期財報的「外部確認」流程。

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