〈長榮航股東會〉不接受禁搭便車、勞工董事訴求 一文看完股東會重點與罷工始末

長榮航 (2618-TW) 空服員罷工第 5 天，總經理孫嘉明今 (24) 日股東會表示，今年本業要努力做到損平，但針對工會訴求仍維持強硬態度，另外長榮航也針對招募計畫做說明，《鉅亨網》幫讀者整理今日股東會重點、以及整起罷工始末，讓讀者可以一次看懂。

長榮航針對罷工發出 3 點聲明

總經理孫嘉明針對工會提出的訴求「禁搭便車條款、勞工董事」，連說 3 次絕不可能接受。

長榮航表示，已有參加罷工空服員陸續歸隊，願意回到工作崗位，但因工會的態度，讓組員備感壓力，因此，長榮航委託第三方公證單位，透過公證過後的授權書替代空服員本人，協助取回員工證、護照、台胞證等三寶證件，要求桃空職工儘速歸還。

桃空職工在 20 日與長榮航協商不到 1 小時後就罷工走人，現在反而訴求長榮航空儘速恢復協商，但到底是誰不協商，從當天的直播就看得非常清楚。

控工會 10 大抹黑

長榮航反擊桃空職工才是假訊息的製造者，並澄清工會釋出的 10 大不實訊息。包括更改上下交通車地點阻投票、生理假要醫師內診證明、更換百萬高貴協商場地、地勤 1 人發 5000 元出來抗議，公司刻意閒置人力製造爭議等。

將持續招募新空服員

孫嘉明表示，每年都會視新機隊引進招募空服員，原定今年計畫招募 200 多位，但不諱言，「這次罷工事件後會再綜合評估」，同時，往後會更清楚揭露工作性質，面試時也會詳細說明，包含過夜、時差問題，強調「不適合就不應該來報名，空服工作不像外界想的去世界旅遊打卡、拍美照」。

首招男性空服員

長榮航原定 5 月對外招考空服員，但因罷工事件影響延遲，孫嘉明表示，因為有新機陸續加入，現在已招募了越南籍的空服員正在訓練中。另外，今年也將首次招募男性空服員，第一階段要先從內部地勤的第一線轉任空服員。因為地勤第一線對工作的辛苦有深刻的體認，文化與溝通最沒問題。

7 月航班狀況

長榮航預計，將花時間瞭解空服員服勤意願和狀況，目前已經宣布 6 月 29 日的航班狀況，預計 26 日宣布 7 月的航班狀況，讓旅客和旅行業者事先了解，預做安排，長榮航不須要每天宣布，旅客也不用每天詢問。

長榮空服員罷工始末

5/13

勞資雙方多次調解「改善過勞航班」、「提高外站津貼」、「禁搭便車條款」等問題，在第 3 次調解破局後，工會宣布正式籌備罷工行動， 5 月 13 日起啟動投票。

6/7

桃空職工於 6 月 6 日截止罷工投票，工會 6 月 7 日上午進行開票，開會結果為，長榮分會同意票 2949 張、不同意票 100 張；華航及其他分會同意票 1089 票、不同意票 6 張，已通過罷工兩門檻，正式取得罷工權，到 6 月 24 日前隨時有可能開始罷工。

6/20

長榮航空 20 日下午 1 點和桃空職工展開協商，針對「八大訴求」進行討論，並首度開放媒體進場直播，孰料會議才進行 1 小時、談到第 1 訴求「日支費綁禁搭便車」就宣告破局，工會於談判桌上宣布在下午 4 點整正式啟動罷工行動。

6/24

自 20 日起至 28 日為止，累計取消航班將達 864 班，影響人數約 17.73 萬人，罷工影響層面創台灣航空史上最大。長榮航最新統計，因罷工損失的營收約 5.8 億元，其他影響金額尚在估算中。