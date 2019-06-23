環球晶本周召開股東會 聚焦景氣與長約訂單

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 將於本周二 (25 日) 召開股東會，市場將聚焦是否有客戶提出取消或遞延第 3 季訂單出貨、是否有新長約或合約延長、產業庫存去化狀況、合約價與現貨報價下修情況、8 吋與 12 吋晶圓近期需求表現，及公司對下半年半導體市況展望。

對於產業景氣，徐秀蘭 5 月時表示，半導體客戶端原先共識是第 2 季景氣落底後，下半年就可望復甦，但在美國總統川普 5 月 5 日發布推文後，客戶端對於下半年復甦的態度轉趨觀望，不過，從 5、6 月的出貨來看，並沒有客戶因美中貿易戰升溫，而取消或遞延訂單，第 3 季或許有此可能性，但動能強弱仍待觀察。

環球晶第 2 季客戶出貨仍遵守長約，徐秀蘭表示，今年合約價都已敲定，全年合約價仍高於去年水準，且長約覆蓋率高，即便美中貿易戰來到最壞的情況，環球晶也會處於最好的情況，預期第 2 季營運表現不會太差，出貨量可望與第 1 季持平，全年目標仍是在量價齊揚下，營運續較去年成長。

針對長約部分，今年 3 月中旬時，徐秀蘭曾透露，已有新長約陸續在第 1 季、或將在第 2 季簽訂，客戶端需求主要為 8 吋晶圓，應用於電源相關領域。但近來在美中貿易戰持續升溫之下，市場對後市看法不確定性仍高，是否有客戶與環球晶洽簽新長約或延長長約，也將成為焦點。

雖然美中貿易戰持續升溫，不過，環球晶很早就開始進行分散生產基地的佈局，在全球 10 國都有工廠，為業界中最彈性者，受到的波及也相對較小，且目前客戶長約預付款已達到逾 227 億元，在滿手現金下，將成為環球晶面對經濟轉折時的最佳利器。

