〈中華電股東會〉謝繼茂：5G網路建設恐花費上億元 目標競標完半年內開台

5G 頻譜競標下半年將開跑，中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂指出，年底 5G 競標將不比過去 4G 激烈，主要是可共頻、共網，不過後續建設資金將比 4G 高出 3 倍，中華電目標先籌備自家頻道與網路，未來不排除與垂直網路合作，目標競標後半年開台。法人指出，中華電建設 4G 時就砸下約 600 億元建設相關設備，5G 相關建設恐上看 2000 億元。

謝繼茂表示，目前中華電已成立 5G 研究小組，朝最有效率的頻寬設計，目標競標半年後開台，挑戰電信業第一，法人認為，3.5GHz 將是 5G 主流，若要發揮最大特性，頻譜勢必至少要拿到 100MHz，料將成中華電頻譜目標。

謝繼茂認為，電信法開放三共，包括共頻、共網、共建，因此在能互相合作、減少投資成本情況下，年底 5G 頻譜競標，將不比過去 4G 競標激烈。

不過，競標前若先與其他電信業談合作，恐有時程冗長、程序複雜等問題，因此中華電暫無計畫與其他電信業者合作，將先從自家標頻譜、建設網路著手，謝繼茂表示，未來不排除與垂直網路合作，保留商業協商空間。

電信三雄在今年股東會中都著墨 5G 競標頻譜方向，謝繼茂認為，三大電信合作空間小，因目標不盡相同，預期另外兩家電信商，將以租頻譜方式發展 5G。

資本支出面，謝繼茂表示，過去台灣 4G 比全球晚 2 年起步，但當時建設已成熟、成本便宜，照目前 5G 既有規則來看，若不含標金，網路建設成本就會比 4G 高出 2.5-3 倍。

至於 NCC 日前通過 5G 相關草案，其中規定 3.5GHz 頻段得標者，基地台涵蓋全國人口比例至少達 50%，對此謝繼茂表示，台灣人口密集，台北建置完涵蓋比例已達 20%，若 6 都建設完備，涵蓋比例將逾 50%。

NCC 放行中華電信 MOD 可自主頻道後，也讓其他有線電視業者備受威脅，謝繼茂表示，感謝政府給予很大的空間，但因現存頻道多，自主頻道仍有一定難度，目前積極籌備中，估下半年將亮相。