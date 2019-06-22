川習會終敲定、鴻海股東會、長榮罷工 本周重要大事回顧

G20 峰會將於下周登場，美國總統川普與中國國家主席習近平終於敲定於峰會期間會面，就貿易問題進行會晤，而美國聯準會利率會議，一如外界預期維持利率不變政策，國內部分，聚焦在鴻海股東會，由劉揚偉出任董事長，長榮航勞資雙方談判破局，隨即宣布罷工，影響上百航班。台股本周表現，合計上漲 279.1 點，漲幅 2.65%，指數來到 10803.77 點，以下是本周重要大事回顧：

G20 川習會有譜 全球暫鬆一口氣

即將於日本舉辦的 G20 高峰會，進入倒數階段，美國總統川普 18 日在推特表示，已與中國國家主席習近平通過電話，確定將在 G20 峰會期間再次舉行川習會，對此，中國官煤也報導，習近平願意赴約，盼解決美中之間的經貿問題。

不過在 G20 川習會之前，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)19 日透露，兩國領袖在大阪會面前，他與美國財長梅努欽將再會中國貿易代表劉鶴。

不過美國商務部 21 日發布聲明，在出口管制「實體名單」(Entity List) 新增了 4 家中國公司和 1 家中國機構，包括天津海光先進技術投資有限公司、中科曙光、成都海光集成電路、成都海光微電子技術，以及無錫江南計算技術研究所。

美國 Fed 維持利率政策不變 但釋出降息訊號

美國聯準會 19 日在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後，公布聯準會最新利率決策，一如預期維持利率政策不變，但聯準會貨幣政策態度已從保持耐心 (Patient) 轉變為酌情採取行動 (Act as appropriate)，令市場對未來降息的預期升溫。

香港反送中 特首林鄭月娥道歉

香港特首林鄭月娥 18 日召開記者會表示，香港市民經過兩個週末的遊行，以和平理性方式表達對修訂《逃犯條例》的憂慮，以及對她個人的失望及不滿，向市民真誠道歉。

林鄭表示，《逃犯條例》草案已在 15 日停止立法工作，政府也無意設置任何時間表。做為負責任的特首，在沒有充分準備時，不會貿然再去重啟此案。

鴻海股東會完成董事改選 進入後郭台銘時代

鴻海 (2317-TW)21 日舉行股東會，會中完成董事改選，新任董事長由 S 次集團總經理暨京鼎董事長劉揚偉接任，副董事長則由工業富聯 (FII) 副董事長李傑出任，看好半導體商機，將朝 IC 設計、製程設計發展。

而鴻海去年每股純益 8.03 元，股東會也通過配息 4 元，現金殖利率約 5.1%，但今年未加碼現金股利，副總裁呂芳銘表示，礙於法規今年無法多配，

而面對郭董先前曾說，鴻海股價沒到 200 元絕不退休，但現在他轉換跑道去選總統，市場擔憂當時的承諾跳票，郭台銘對此表示，股價表現是大環境的問題，股價下跌，代表大家對台灣經濟前景不看好，他也在交棒後聲明，強調「不會保留集團總裁的頭銜、不會再回來、也不會干涉營運」。

而鴻海威州廠也有最新進展，美國時間 19 日宣布，已開始興建混凝土基礎建設，將加緊趕工力拚明年第 4 季投產。

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勞資協商破局 長榮空服員罷工

長榮航空 (2618-TW) 20 日舉辦勞資協商，但雙方才談 1 個小時就宣告破局，桃園市空服員職業工會隨即宣布，當天下午 4 點開始罷工。

長榮航已請旅行社尋找替代行程，並提出補償辦法，針對延遲 6 小時以上的自由行旅客，可保留食、宿和交通費收據，並上網申請費用，上限 1 天 250 美元，但長榮航取消航班持續增加，且宣布 6 月 29 日前不再接受新訂位。

長榮航 21 日也赴台北地院，控告桃空職工違反「勞資爭議處理法」，要求賠償罷工所有損失，一天求償 3400 萬元，強調會捍衛 13 萬名股東和上萬名員工的權益，工會則回應下周將反告公司違法。

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南山新系統出包 董座道歉

南山人壽 21 日舉行股東會，去年 9 月上路的新系統「境界成就計畫」成為箭靶，董座杜英宗當場致歉，並承諾「有問題我負責」，

而去年資本市場動盪不安，導致公司淨值下降，但今年隨市場回穩，至 5 月底，南山人壽淨值已達 2588 億元，較去年底回升近 1200 億元，待 6 月底增資完畢後，預估淨值可達 3000 億元以上的水準。

但南山人壽今年不但持續沒配發現金股利，且也中斷了股票股利的配發，小股東發言質疑公司獲利卻不分配現金股利，還不斷增資，杜英宗解釋，2018 年度期末保留盈餘依法提列法定盈餘公積及特別盈餘公積後無可分配盈餘，未來仍會朝配發現金股利努力。

大同股東會不到 2 分鐘 衝突不斷

大同 (2371-TW)17 日舉行股東會，出席率高達 95.4%，堪稱史上最高，但開會不到 2 分鐘不到就爆發衝突，小股東不滿大同 18 年來從未發股利，加上子公司綠能、華映分別下市，大同集團營運每況愈下，怒喊董事長林郭文艷下台。

混亂中，股東會通過去年合併營收 606.22 億、營益率 - 25.54%、毛利率 - 4.06%，每股虧損 4.75 元，而市場派提出解任 3 獨立董事案，同意票皆未通過半數，讓公司派喘口氣，保住經營權，但大同 9 項提案，最終僅通過 2 項承認案，近期將宣布召開臨時股東會。

JDI 財務紓困案 台廠退出

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)17 日發表重訊宣布退出投資日本 JDI(6740-JP)，隨後富邦 (2881-TW) 也傳退出增資案，等於台中聯盟 Suwa 宣告瓦解，不過傳出夏普、蘋果、香港基金公司有意接手紓困 JDI。

JDI 則在 19 日發出新聞稿表示，指宸鴻雖已自出資名單中脫離，但是雙方簽訂的 LCD 業務合作基本契約 (LCD Business Alliance Basic Agreement) 尚未解除，仍有效。