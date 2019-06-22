台股帶量反彈站穩季線 留意半導體景氣左右盤勢變化

台股本週隨美股反彈上演反攻行情，大盤指數週漲逾 280 點攻上波段新高，收在 10803.77 點，持續站穩季線，法人表示，短線雖有 G20 美中談判正向消息支撐，但仍要留意半導體景氣，如費半指數與指標性大廠台積電營運展望是否調整而定，短線可鎖定銀行與營建等類股。

台股本周在資金行情挹注下，交易量衝上 1200 億元，推升指數站穩季線，富蘭克林華美投信表示，即便短線訊息可維持正面，但仍需留意左右台股走勢的半導體景氣變化，尤其在華為事件影響下，多數國際大廠多持保守態度。

進一步來看，費城半導體指數在美股主要指數中走勢仍相對偏弱，未來台股權值龍頭台積電展望是否調整是重要指標，以電子股來說，近期產業主要聚焦個股題材，包括 IC 設計相關類股、移動通訊發展下的 5G 與 PCB 等基礎建設受惠概念，可從中挑選有業績成長股基本面題材的個股布局。

至於傳產股則成為短線面對利空訊息時較佳避風港，其中以營運成長產業、個股較受青睞，像是獲利佳的銀行型金控、銀行類股，至於環保、製鞋與高爾夫球具等具備利基型產業也可列為觀察重點。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中也持類似觀點，看好銀行、營建族群可望在基本面佳與籌碼面乾淨支撐下成為資金避風港，至於水泥類股，則有中國內需加持優勢，相對受到市場資金的青睞。

另外，自動化相關機械類股雖因美中貿易事件攪動，壓抑資本支出動能，但參考歷史循環經驗來看，低點應已過去，對於相關族群基本面展望仍正向。

在後續觀察指標上，安聯投信分析，外資動向仍將左右盤勢方向，建議短線上需持續觀察外資籌碼的移動與華為事件後續。此外，隨著時序上進入下半年， iPhone 的銷售將關係到台股電子股的走勢，終端需求也是留意重點。

對於美國釋出降息訊號，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，受貿易戰影響企業投資信心，埋下經濟基本面隱憂，但實際上美國經濟仍相對穩健，因此是否採預防式降息舉措引起廣泛討論，過去 1997 至 1998 年期間，亞洲金融危機時期，聯準會為防範海外市場危機擴散而三啟動度降息，事後確實也延續景氣擴張循環。

周書玄認為，現階段降息所營造的寬鬆環境，支撐起貿易戰下的市場信心，等待貿易爭議朝正面轉圜，以及中國經濟回溫帶動出口導向市場，全球股市可望延續多頭態勢。