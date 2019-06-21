〈鴻海股東會〉郭台銘交棒告別秀 一文掌握所有重點

鴻海 (2317-TW) 今 (21) 日召開股東會，前董座郭台銘正式卸下董事長一職，交棒給劉揚偉，宣告鴻海進入新時代；《鉅亨網》幫讀者整理股東會重點一覽，讓讀者一文看完掌握所有重點。

正式完成董監改選，進入後郭台銘時代

鴻海今日股東會完成董事改選，董事會也順利推選出新任董事長，由 S 次集團總經理暨京鼎董事長劉揚偉接任，副董事長則由工業富聯 (FII) 副董事長李傑出任。

瞄準半導體布局

鴻海新董事長劉揚偉接任董座外，也同步出任總經理，市場看好集團劍指半導體商機，劉揚偉日前已在法說會上表明，集團半導體將朝 IC 設計、製程設計發展。

劉揚偉當時指出， IC 設計很多與製程有關係，因此須跟晶圓廠有很緊密的配合，但不會是資本上，至於應用將以感測或 ASIC(客製化晶片) 為主，會配合集團發展方向，包含工業互聯網、車聯網、健康互聯網等三個面向。

未加碼現金股利

鴻海去年每股純益 8.03 元，今日股東會通過配息 4 元，現金殖利率約 5.1%。小股東在會中詢問能否多發股利，副總裁呂芳銘表示，礙於法規今年無法多配，但法說會時承諾配發率 40% ，是指最低限度，未來希望多配一點。

股價沒到 200 元郭董就退休

郭台銘先前曾說，鴻海股價沒到 200 元絕不退休，但現在他轉換跑道去選總統，市場擔憂當時的承諾跳票，郭台銘對此表示，股價表現是大環境的問題，股價下跌，代表大家對台灣經濟前景不看好。

郭台銘誓言不再回鍋

郭台銘在交棒後聲明，強調「不會保留集團總裁的頭銜、不會再回來、也不會干涉營運」，而給劉揚偉、李傑接手，代表未來鴻海就是要做半導體、軟體與互聯網的整合。

郭台銘也指出，鴻海的根在台灣，他將轉換跑道，繼續做「台灣牛」。