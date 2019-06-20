〈長榮罷工〉一張表秒懂長榮航空勞資吵什麼

圖表：長榮航提供。

長榮航 (2618-TW) 空服員今 (20) 日下午 4 點開始罷工，關鍵在八大爭議雙方針對部分議題還是喬不攏，長榮航也再次提供工會訴求和公司的回應，讓外界公評。

為反制罷工，長榮航最新宣布祭出獎金，罷工期間無休任何差假 (含特休) 者，事務長可領 2 萬出勤獎金、副事務長以下的組員則可多拿 1 萬元，皆為一次性給予；若組員於罷工期間執行飛行勤務或是在公司待命，可加發一日薪水當作出勤獎金。

以某副事務長平均日薪為 1800 元為例，一個禮拜內若在公司待命一次，執行飛行勤務兩次，再加上職階本身的罷工支援津貼一次 1 萬元，總共可拿到 15400 元。

長榮航最新宣布，罷工開始後，今日國際航班共取消 36 個航班，有 8628 名旅客受影響，目前已根據現有人力調派 14 個航班，而國內航班今日暫不受影響。

至於補償辦法，針對團客損失長榮航已請旅行社尋找替代行程；而若延遲 6 小時以上的自由行旅客，可保留食、宿和交通費收據，並上網申請費用，上限 1 天 250 美元。

長榮航勞資雙方今日下午 1 點展開空服員取得合法罷工權後的首次協商，但雙方才談 1 個小時就宣告破局，桃園市空服員職業工會也旋即宣布，下午 4 點開始罷工。