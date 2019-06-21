〈Fed唱鴿〉金價漲破1400美元 2013年9月以來首見

根據《彭博社》報導，美國聯準會 (Fed) 日前公布 6 月利率決議，維持基準利率不變，但政策聲明刪除對利率「保持耐心」的措辭，強化了降息預期，美元應聲走貶，金價隨之上揚，今 (21) 日一度漲破 1400 美元，為 2013 年 9 月以來首見。

Fed 主席鮑爾表示，讓貨幣政策更加寬鬆的理由，已經增強；雖然美國經濟數據表現良好，但金融市場風險情緒有所惡化。

Fed 將基準利率維持在 2.25% 至 2.50% 區間不變，一如預期，但決策會後聲明刪除了「保持耐心」的措辭；對 2019 全年國內生產毛額 (GDP) 年增率的預測，維持在 2.1%，但通膨率預測值從 3 月的 1.8%，下修至 1.5%。

瑞銀財富管理大宗商品主管 Wayne Gordon 指出，央行態度轉鴿，市場對黃金的興趣也隨之增加，「接下來 3 個月內，黃金面臨的唯一風險，就是 Fed 在 7 月沒降息。」

另一方面，中東緊張情勢加劇，推升避險需求，也帶動金價走揚；伊朗當局日前表示，週三於霍爾木茲甘省 (Hormozgan)，擊落一架美軍無人偵察機，美伊衝突一觸即發。

據傳美國總統川普原已下令，對伊朗祭出軍事報復，但為避免衝突升級，在最後一秒撤銷決定。

報導稱，今日稍早，黃金現貨價格一度上漲 1.7%，來到每盎司 1411.63 美元，創 2013 年 9 月以來新高。

台北時間週五下午 3 點 21 分，Investing.com 報價顯示，黃金現貨價格上漲 0.24%，至 1391.78 美元，漲幅明顯收斂。