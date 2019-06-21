金價創近6年新高！對沖基金大佬高喊上看1700

美國聯準會 (Fed) 鴿派言論一出，為降息敞開大門，黃金價格週四 (20 日) 大漲 3.6% 以每盎司 1396.9 美元作收，創下 2013 年以來最高收盤水準，對沖基金界的投資傳奇 Paul Tudor Jones 預估，黃金在站穩每盎司 1400 美元之後，下一個關卡將直指 1700 一線。

金價日線走勢圖 圖片來源：investing.com

這位擁有金融怪傑之稱，躲過 1987 股災的知名對沖基金投資人 Paul Tudor Jones 在上週一通電話訪談中，表示 Fed 的鴿派立場，以及目前緊張的國際政治局勢，是購買黃金和股票的最佳時機。

Paul Tudor Jones 在 6 月 12 日接受媒體採訪時，透露他認為黃金是目前最有價值的交易，他建議投資人應開始調整策略，為降息做準備，他建議黃金、股票及美元利率。

「我認為在未來 12 至 24 個月裡，黃金是最好的交易」他說道。

黃金週四飆升至 48.10 美元或 3.6%，收於每盎司 1396.90 美元。創 2013 年 9 月以來最高收盤水準，亦創 2016 年 6 月以來最大單日漲幅。

Tudor Jones 預期，如果黃金每盎司站穩 1400 美元，那麼很可能金價會快速上升到每盎司 1700 美元，這意味著黃金價格可能大幅走高。

他表示，如果美中貿易長期僵持，已經動搖市場，全球經濟將進一步惡化，那麼降息可能是必要的決策。

再加上來自其他中央銀行的溫和言論，表明可能需要進一步的刺激措施，距離 2008 年金融危機大約十年，伊朗與特朗普政府之間的緊張局勢加劇，增加了尋求投資者避風港的能力。

此外，聯準會鴿派表態，也讓 10 年期美債殖利率跌破 2% 關卡。