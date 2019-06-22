紐約匯市 — Fed官員呼籲降息 美元摜破年線 歐元強彈至3個月新高

週五 (21 日) 美國 Fed 官員發表談話，擔憂美國令人失望的通膨預期，將造成更多風險，認為美國需要更低的利率。鴿派談話造成美元再度下挫；非美貨幣相對持續升值，其中歐元大漲，創三個月的新高。

美元指數日線 （來源：FXSTREET)

美國公布 6 月製造業採購經理指數 (PMI) 下降至 50.1，創下自 2016 年 2 月以來最慢擴張速度。加上 21 日 Fed 理事 Lael Brainard 在會議上表示，最近的通膨數據與通膨預期，相當令人失望，若物價水準持續下行造成廣泛的風險，將需要更寬鬆的貨幣政策。美元連續第三天重摔，美元指數再跌至 96.18，一舉摜破年線。

高盛認為，若 Fed 今年真的降息兩次，預期 10 年期美債殖利率將下看 1.75%。美國與其他國家的利差縮小，將降低美元的吸引力，代表美元的趨勢明顯下行。

EUR/USD 日線 （來源：FXSTREET)

歐元相對美元漲幅則持續擴大。歐洲公布 6 月歐元區綜合 PMI 初值為 52.1，高於前期的 51.8，亦優於市場預期。EUR/USD 盤中一度來到 1 歐元兌 1.1378 美元，短短三天內，歐元兌美元就上漲了 1.71%。目前 EUR/USD 已向上突破年線，價位創近三個月來的新高。

分析師認為美國經濟與通膨的不確定性續增，Fed 降息可能迫在眉睫，致使短線上更多買盤支撐歐元。不過 CIBC 分析師也提醒，ECB 在 9 月份也有降息的可能性，歐元若要進一步走強，仍需歐洲經濟基本面相對美國出現更好的表現。

截至週六 (22 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 96.18。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1366 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2741 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6927 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3220 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.30 日圓。