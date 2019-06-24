伊斯坦堡市長重選反對派大勝 土耳其里拉兌美元攀升

土耳其反對派候選人 Ekrem Imamoglu，週日 (23 日) 以壓倒性優勢在伊斯坦堡市長重新選舉中獲勝，里拉在選後先持穩後彈升，市場認為主因是過去幾個月政治不確定性消除。

此次市長選舉原本在今年 3 月舉行，執政的正義發展黨 (AKP) 僅以微小差距落敗，但總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 以投票過程中有違規行為，於 20 天後撤回選舉結果，並要求重選。此舉引發外界對土耳其民主的疑慮，造成外資出走、里拉下跌。

據《彭博》報導，Imamoglu 在這次選舉中擴大優勢，贏得了 54% 的選票，更勝 AKP 的候選人、前總理 Binali Yildirim 的 45%，獲勝票數由 1.4 萬張提高到近 80 萬張。在政治亂局持穩後，里拉兌美元攀高。截至當地下午 23:03，里拉上漲 1.2%，報 1 美元兌 5.7472 里拉。

里拉在選後上漲 (圖表取自彭博)

艾爾段接受了這次重選的結果，但暗示新市長可能遇到法律問題。他表示，Imamoglu 可能因涉嫌侮辱一名省長而受審，如果遭判入獄可能會導致新市長下台。

野村 (Nomura Plc) 經濟學家 Inan Demir 表示，匯率市場反映政治不確定的削除，但在最初的反應過後，市場還需尋求進一步答案—會有更多的民粹主義嗎？會有內閣改組嗎？民族主義的影響是否會增加？

里拉今年以來兌美元已經貶值超過 9%，投資人急於看到當局修復已陷於困局的經濟，避免雙底衰退。