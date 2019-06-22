華爾街充滿里程碑的一週 細數股市、債市、黃金、油市

本週是華爾街充滿里程碑的一週，隨著聯準會鴿派聲明，以及中東緊張局勢影響下，美國股市、債市、黃金、石油市場本週皆創下紀錄。

本週美國聯準會 (Fed) 貨幣政策態度已從保持耐心 (Patient) 轉變為酌情採取行動 (Act as appropriate)，令市場對未來降息的預期升溫。

聯準會主席鮑爾透露，即便是那些贊成利率維持不變的成員也同意，自 5 月份利率會議以來，更寬鬆利率的條件已增強，間接暗示最早可能在 7 月降息。

聯準會稱準備採取適當行動維持當前的經濟擴張，此消息提振美國股市，因為較低利率能降低企業借款、發展業務或庫藏股的成本。

聯準會的鴿派聲明也提振了金價，因低利率讓美元承壓，令美國以外的投資者購買黃金的成本降低。

此外，中東地區可能出現油品供應中斷的擔憂，本週石油價格瘋狂飆升。

美國制裁讓伊朗石油「零出口」、美軍指控伊朗襲擊油輪，早已讓美伊間緊張局勢加劇，本週四 (20 日) 伊朗擊落美軍無人機，讓中東緊張局勢掀起波瀾巨浪，美國總統川普一度要出兵空襲伊朗，更讓美伊關係跌入冰點。

整體來看，對股市、債市、黃金和石油市場來說，本週是具有里程碑意義的一週，下列圖表詳述各項紀錄。

標普 500 指數本週上漲 2.3%，能源和科技股本週分別上漲 5.2% 和 3.3%，推動標普 500 指數週五 (21 日) 一度觸及 2,964.15 點的歷史新高。

標普 500 指數週五 (21 日) 一度觸及 2,964.15 點的歷史新高。(圖片：investing)

與此同時，黃金價格飆升約 4%，自 2013 年以來首次突破每盎司 1,400 美元以上，創自 2016 年以來的最大單週漲幅。

黃金價格創自 2016 年以來的最大單週漲幅。(圖片：investing)

WTI 原油期貨價格本週飆升逾 9%，創自 2016 年 12 月以來的最大單週漲幅，當時漲幅超過 12%。

WTI 原油期貨價格本週飆升逾 9%。(圖片：investing)

美債價格在本週也一路狂飆，壓低殖利率走勢。基準 10 年期公債殖利率本週觸及 1.973% 的低點，創 2016 年 11 月來首次跌破 2% 的重要心理關口。

美債價格在本週也一路狂飆。(圖片：investing)

與此同時，美元兌一籃子貨幣下跌 1.3%，創自 2018 年來最大單週跌幅。美元也接近 3 月份以來最低水準。