以太坊經典（Ethereum Classic，ETC）核心開發人員 6 月 20 日舉行電話會議期間通過以太坊經典優化協議（Ethereum Classic Improvement Protocol ，ECIP） ，並敲定在區塊高度 8,772,000 時進行 Atlantis 硬分叉。

根據過去的會議討論，開發人員及貢獻者先前曾考慮在區塊高度為 8,750,000 時進行硬分叉，當時預測發生時間是在 9 月 15 日。然而，由於 9 月 15 日為星期天，以太坊經典區塊鏈孵化器 ETC 實驗室（Ethereum Classic Labs）較傾向要提升區塊高度，以便在周間平日進行原定的升級，才能聚集更多參與方，像是交易所與開發人員，若升級過程發生問題，也比較容易回報並處理。

距離硬分叉還有數月之遙，目前預定硬分叉執行的區塊高度是難以精準估算日期。儘管如此，執行的區塊高度已經確定會被提升，預料是在世界協調時間（UTC）的 9 月 17 日中午左右發生，即台灣 / 香港時間晚上時段。

這項決議顯然獲得一致同意。ETC 官方部落格曾在 6 月 19 日提到這一調整，該貼文指出，預計進行硬分叉的區塊高度 8,772,000 日期約是 9 月 17 日。最新的會議協商進一步確認這個硬分叉的區塊高度。

當時的貼文還提到，Atlantis 硬分叉目前正在進行測試，以避免硬分叉程式碼引入 ETC 原始架構時產生任何漏洞或不利後果。貼文還指出，以下是這次硬分叉的主要優先事項：

發展高品質的區塊鏈軟體以維護網絡安全

考量社群的意見和關注之處

ETC 本身是原始的以太坊區塊鏈，它被命名為以太坊經典是因應以太坊在 2016 年所進行的硬分叉，原因是以太坊項目 The DAO 在發生重大駭客攻擊後，在社區中帶來迴響，最終以太坊創辦團隊及社群主力開發者達成共識進行硬分叉，所以市場上出現 Ethereum Classic（ETC）及 Ethereum（ETH）。

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今年 5 月，開發人員對有關 Atlantis 升級的內容出現分歧後，終於在上週四同意將約 10 項以太坊優化協議（Ethereum Improvement Protocol ，EIP）的內容也納入以太坊經典區塊鏈硬分叉。

Atlantis 與後來名為 Agharta 的進一步升級，目的都是要提升以太坊經典與以太坊網絡兩鏈之間的互容性，而這次的硬分叉 Atlantis 是要啟動 2017 年在以太坊區塊鏈上所實施的一組 EIP。

這篇文章 要和以太坊更相容！以太坊經典 ETC 預定 9 月 17 日進行 Atlantis 硬分叉 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』