〈鴻海股東會〉郭台銘：不保留總裁頭銜「絕不回來」 新團隊攻半導體、互聯網

鴻海 (2317-TW) 前董長郭台銘在股東會後接受媒體採訪時強調，「不會保留集團總裁的頭銜、不會再回來、也不會干涉營運」，而交棒給新任董事長劉揚偉、副董事長李傑，他則指出，未來鴻海就是要做半導體、軟體與互聯網的整合。

郭台銘指出，從卸任這一刻起，沒有身分、沒有立場、更沒有資格談鴻海營運，只是一個客人、投資者。外界關心是否會留下總裁頭銜，郭台銘表示，「不會，用總統的頭銜比較好」。

外界也關注郭台銘對新董事會的期許，他指出，劉揚偉、李傑各有專長，劉揚偉從主機板開始，是電子業的「老前輩」，李傑則是全球知名的工業 AI 學者，工業互聯網、工業 AI 都以他的名字命名。

郭台銘指出，劉揚偉對軟體也很在行，未來將負責半導體、軟體整合，李傑則負責硬體、工業互聯網整合，及鴻海美國威州相關項目。

郭台銘也再次強調，新經營團隊將接受法說、股東會的檢驗，國內外法人、股東都很有信心，會選擇現在交棒，就是想給他們歷練，在最困難的時候歷練最真實，給他們發揮舞台的空間，「會做得比我更好」。

郭台銘的弟弟，正崴董事長郭台強也在頂埔捷運站歡送他時指出，郭台銘從鴻海卸任「功成身退」，也全力支持他、祝福他轉換跑道「樂觀其成」。