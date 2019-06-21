〈和碩股東會〉傳蘋果要求評估產能遷移 童子賢：與各客戶都有討論但無比例

代工廠和碩 (4938-TW) 今 (21) 日召開股東會，對於蘋果是否要求供應鏈進行產能遷移成本評估，執行長廖賜政回應，非中國產能佈局，與每一個客戶都有研究，但仍在討論中，最終決策還是得待下周 G20 川習會結果出爐後，才會較為明朗。董事長童子賢則說，與客戶的討論中，並未有明確的產能搬遷比例，媒體報導的數字 (15-30%) ，應是匯集市場臆測的結果。

日前傳出，蘋果要求主要供應鏈評估將 15% 至 30% 產能，由中國遷往東南亞所帶來的成本影響。廖賜政回應，與客戶都有研究非中國產能部分，且幾乎是每個客戶，並非只有單一客戶，且雖然有討論，但最後決策還是得待下周 G20 川習會結果出爐後，才會較為明朗。

童子賢則說，這是客戶機密，目前還處決策階段，對此消息不評論也不公開，G20 川習會召開在即，最終結果將考驗大家要做的決定，在經貿與政治大局出現較明確走向時，客戶會找供應商共同商量並做決定，而目前與客戶的討論中，也並未出現產能搬遷比例。

童子賢認為，G20 川習會後，美國總統川普決定船過水無痕，大家就能立刻決定產線保持現狀；若變化非常大，各個廠商就需要開始準備，準備的時間則取決於影響層面多大。