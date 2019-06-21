〈廣達股東會〉效法郭台銘啟動接班計畫？ 林百里：要拚AI不輕言退休

廣達 (2382-TW) 今 (21) 日舉行股東會，媒體詢問董事長林百里，是否有計畫像鴻海 (2317-TW) 一樣，啟動接班計劃，他表示，身體還健康、頭腦也蠻好，自己是工程師性格，不會輕言退休，下個 10 年是廣達轉型 AI 很重要的關鍵，將跟副董事長梁次震繼續打拚。

鴻海董事長郭台銘宣布將逐步退出鴻海經營層，林百里表示，很敬佩郭董，但他沒有要選總統，也沒有那麼大的魄力，且廣達正面臨轉型之際，未來 10 年將是關鍵，強調會與副董梁次震，一起掌穩廣達這艘大船的舵。

林百里表示，他不是一個很好的生意人，但他自認是很好的工程師，他說，技術歸技術、生意歸生意，未來還是會由技術研發創新領導，這是產業不變的發展。

林百里表示，他身體還健康、頭腦也蠻好，且在超高齡社會中，高齡的定義是 80 歲，代表 80 歲才能退休，台塑 (1301-TW) 創辦人王永慶、台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀，都堅持很久，因此他跟副董要把握機會，把後面 10 年貢獻給 AI，工程師是不輕言退休的。

梁次震表示，他跟林百里是一起努力的夥伴，未來這幾年將積極布局 AI 相關技術。

林百里表示，廣達的定位很清楚，每個人都要學習，現在業務是碎片化的，就像智慧醫療，不同的醫院需求東西不同，也不同於過往的大量訂單，但毛利相對高，未來的產品趨勢就是邁向高價值、高創新，廣達還有很多地方要努力，將轉型成高價值研發、製造的公司。