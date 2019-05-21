科技新寵！2019年Q1智慧音箱成長三位數

兩大市調機構 Canalys 與 Strategy Analytics 均發布最新的智慧音箱研究報告，其中，Canalys 指出，2019 年 Q1 全球智慧音箱出貨量達 2,070 萬台，年增 131%；至於，Strategy Analytics 則表示今年 Q1 全球智慧音箱銷售量增至 2590 萬台，年增 168%。從兩大機構不約而同均指出，今年 Q1 智慧音箱銷售的成長率高達三位數。

(資料來源: Strategy Analytics, 鉅亨網製表)2019Q1 全球智慧音箱出貨概況

兩機構均認為第一季智慧音箱會有如此大的成長主要受惠於中國市場的蓬勃發展。Canalys 指出今年 Q1 中國智慧音箱出貨量達 1060 萬台，年增 5 倍，全球市占率來到 51%，超越美國成為智慧音箱最大市場。Strategy Analytics 數據同樣顯示中國智慧音箱銷售量年增 5 倍。

而在中國市場熱銷之下，Strategy Analytics 已將 2019 年全球智慧音箱銷售量預估上調 10%，達 1.477 億台。

同時，Canalys 數據顯示美國的智慧音箱出貨量排名全球第二，今年 Q1 市占率從前一季的 44% 下跌至 24%，出貨量約 500 萬台，其次為英國市占率 5%、其他國家占 20%。

若根據 Canalys 提供的各製造商出貨量來看，亞馬遜智慧音箱出貨量穩居全球冠軍寶座，2019 年 Q1 市占率 22.1%，年增 84.7%，總出貨量為 460 萬台；排名第二的 Google 智慧音箱市占率達 16.8%，出貨量為 350 萬台。

至於緊追其後的皆為中國品牌，百度智慧音箱產品排名第三，市占率 16%，出貨量 330 萬台。第四、第五名分別為阿里巴巴、小米，分別拿下 15.5%、15.4% 的市占率，出貨量年增率分別達 204%、411%。

兩機構看法

Canalys 資深分析師 Jason Low 指出，目前智慧音箱品牌廠將智慧音箱的發展著重在智慧助理的開發上，希望透過多模式互動將智慧音箱連接至顯示器、鏡頭和感應器等多種設備上，進而與用戶產生更多互動，目前以 Google 的人工智慧技術 Google Duplex 最受矚目。

Strategy Analytics 總監 David Watkins 則表示，中國首度成為全球最大的智慧音箱市場，部份因素在於第一季是中國傳統上的消費旺季，同時也象徵智慧音箱成為中國最熱門的消費電子產品之一，Strategy Analytics 預估中國消費者對智慧音箱的熱情將會持續一段時間。