醫療領域商機誘人 科技大廠紛紛布局投入 搶市場灘頭堡

近年科技大廠積極投入布局智慧醫療產業，包含緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 與仁寶 (2324-TW) 等動作頻頻，積極將科技技術導入醫療服務，盼結合硬體製造的優勢，還有 AI 人工智慧輔助，提高智慧醫療服務品質。

其中，緯創跨足入醫療領域，以 20 億元成立緯創生技控股，並陸續投資緯創醫學、緯謙科技及馬雅資訊等子公司，去年 6 月更與恩主公醫院合作，推智慧醫院系統，建立醫療數據庫，透過大數據資料蒐集、整合，將能提供病人更完善的醫療服務。

除與恩主公醫院合作，緯創也逐步切入精準醫療，利用大數據進行血液透析，去年陸續與馬偕、小港醫院合作，將 AI 及大數據分析技術導入醫院，建立智慧血液透析系統。此外，除 AI 及大數據應用，緯創也推包括外骨骼機器人、醫療載具等醫療資訊照護軟硬體。

廣達則設立專職機構推動智慧醫療，近年陸續與台大醫院、榮總醫院合作，以 AI 輔助醫生診斷，推出包括口內攝影機、智慧牙鏡等設備，更預計打造智慧醫院，積極發展遠距醫療。

在去年醫療科技展上，廣達表示，產品將著重在心臟疾病控制與監測相關的心電圖，目前在智慧醫療的布局包括，智慧醫院、遠距健康照護、雲端視訊系統、醫療物聯網。

仁寶則深入雲林縣，與地方共推醫療物聯網解決方案及健康長照，日前更宣布與北科大設立新創公司，主打 AI 腦波輔助系統，瞄準憂鬱症、阿茲海默症及過動症的早期發現。

台灣逐步邁入高齡化社會，科技大廠積極布局智慧醫療市場，看準未來醫療支出比率大增，透過智慧醫療的技術服務，能更精準掌握病情治療，同時大幅降低醫療成本。根據一份研究，智慧醫療產業的應用在 2026 年前，將可為美國一年省下 1500 億美元的醫療支出