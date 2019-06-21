夏普購回全部優先股、經營重建踏入新里程！

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 在 6 月 21 日表示，該公司已自日本兩家主要往來銀行手中，買回價值約 970 億日圓的所有優先股，並同時進行註銷。

(圖片：Investing.com)

這次夏普從主要往來銀行的瑞穗銀行，以及三菱日聯銀行手中所買回的優先股，是當年夏普在陷入經營危機後，為了償還銀行債務，於 2015 年 6 月所發行的 2 千億日圓優先股的最後一部份。

過去在 2019 年 1 月底前，夏普已經利用自有資金，從這兩家銀行手中，共購回價值約 850 億日圓的優先股。

而在今天 2019 年 6 月 21 日，夏普也正式向外界宣布，該公司已購回過去所發行的所有 108,000 股優先股，並進行註銷。

由於夏普的優先股在配息上優於普通股，加上在 2019 年 7 月之後，銀行方面有權要求將手中持有的優先股轉換為普通股。而為了減少股利發放，並避免損及一般股東權益，也都促使夏普在優先股的購回上加快腳步。

鴻海集團在 2016 年 8 月買下了夏普，並在鴻海出身的戴正吳董事長治理下，帶領著夏普走向重建之路。而在夏普於 21 日將公司優先股，自日本兩大銀行手中全部買回後，夏普的經營重建，也正式邁入了新的里程碑。