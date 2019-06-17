傳夏普可能接手JDI？夏普：評估中

隨著宸鴻 (3673-TW)、富邦 (2881-TW) 以及中國嘉實基金接連表態退出 JDI 增資案，奧維睿沃 (AVC Revo) 副總經理陳慧分析，未來 JDI 將面臨面臨破產、分拆，或是被夏普接收 3 種可能性。

根據 2018 年財報，截止今年 3 月，JDI 淨虧損為 1094 億日圓，業務十分慘淡，因此在近日宣布，將進一步實施關廠、裁員以及降薪舉措，業績表現令市場擔憂，未來走向亦備受關注。

JDI 增資案陷入困局後，陳慧預測，JDI 可能面臨 3 種可能：

宣布破產。她認為日本政府不會讓這件事發生； 分拆業務。預計 JDI 會將有利潤的車載顯示器和 OLED 業務分拆出來，至於手機面板業務不是重點； 夏普接管。夏普董事長暨社長戴正吳先前表示，對 JDI 保持開放態度，若對方提出幫助請求會考慮，引發市場對於夏普可能接管的臆測。

然而，針對夏普是否接收 JDI，相關人士表示仍在「評估中」。

日本中小型面板廠 JDI(6740-JP) 去年爆發財務危機，積極尋求外界金援，後來由宸鴻、富邦以及中國嘉實基金共組台中聯盟 SUWA 進行投資，不過由於外界預測 JDI 財務危機高於預期，以及內部查核時間一再拖延，整起私募案充滿變數，宸鴻終在今日以「諸多情況改變」為由，宣布退出聯盟對 JDI 的增資案。

奧維睿沃副總經理陳慧分析，投資 JDI 對宸鴻來說屬於垂直整合，JDI 長期在車載市場中的良好表現，有利宸鴻拓展車載顯示器市場。

不過，她補充，近來終端市場低迷加上產能過剩影響，其他面板廠紛紛轉投入車載顯示器市場，JDI 的地位因此受到影響，加上蘋果欠款、連 5 年虧損和關廠等因素，皆是促使宸鴻放棄增資的重要原因。

然而，夏普董事長暨社長戴正吳 14 日接受日經新聞採訪，認為儘管尚未接到 JDI 方面的接洽，若對方提出請求就會考慮，對雙方合作關係持開放態度，並舉例表示可透過向 JDI 租借工廠代為經營，以此獲利幫助降低 JDI 財務負擔，引發市場對夏普接手 JDI 的的猜測。

群智諮詢數據顯示，今年第 1 季，蘋果智慧型手機出貨量年減 23%，JDI 智慧型手機面板出貨量年減超過 20%，副總經理陳軍認為，目前整體市場需求低迷，行業處於下行週期，預計 2019 年全球智慧型手機年減 4.7%，且市場將持續下行。