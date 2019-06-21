〈和碩股東會〉分散貿易戰風險 台、印尼廠 下半年產能增加拚量產出貨

代工廠和碩 (4938-TW) 今 (21) 日召開股東會，為因應美中貿易戰，和碩增加在台產能，目前在台共有 3 座廠，國內產能增加 3 倍，新加入的新豐廠盼能在下半年旺季時量產；印尼巴淡島廠已於今年 1 月開始出貨，但出貨量小，下半年還會再擴產，且擴產幅度不小，屆時可望正式放量出貨。

和碩近來積極調整產能，以因應美中貿易戰所帶來的風險，目前和碩非中國產能比重仍低、僅約 1-2%。在台產能方面，執行長廖賜政表示，目前在台灣共有 3 座廠，除原有的桃園龜山廠外，還包括新店廠、新竹新豐廠，在台產能增加 3 倍。

和碩財務長林秋炭表示，當初向經濟部提出回台投資方案時不包括新豐廠，不過，受限新店廠產能空間可能不足以支應，若改建時程也趕不及，因此又增加了新豐廠，可再向經濟部提出地點變更，該廠由景碩閒置廠房提供和碩使用，盼能爭取下半年旺季時量產。

林秋炭指出，桃園龜山廠與新店廠目前人力規模約數百人，龜山廠很大部分面積目前是由晶碩使用，待晶碩大溪廠建置完成後，和碩在龜山廠可使用的空間與產能就會增加，預期時程得待 2 年後，而龜山廠原本就有小量多樣生產，目前規劃提升產量。

東南亞產能方面，和碩印尼巴淡島廠已於今年 1 月開始出貨，以網通與物聯網等受關稅影響的產品為主。廖賜政表示，目前巴淡島工廠出貨量小，下半年還會再擴產，且擴產幅度不小，真正量產供貨要到下半年。

廖賜政指出，印尼巴淡島廠地點離新加坡不遠，船程僅需 40 分鐘，且新加坡為電子零組件集散中心，擁有優越的地理位置與運輸條件，加上印尼人力資源充沛，成本上也有競爭力，綜合上述優勢之下，相信未來可以好好發展。