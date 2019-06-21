〈第一金股東會〉廖燦昌上任處女秀 談貿易戰示警4大產業

第一金 (2892-TW) 今 (21) 日舉行股東會，是董事長廖燦昌 4 月 8 日接任以來首度主持股東會，談到美中貿易戰，廖燦昌示警 4 大產業，而第一金的財務操作也將盡量降低中國曝險、避開當地發行的投資。

第一金在金雞母銀行穩固的基礎上，集團資產規模已達 2.94 兆元，去年稅後純益為 173.32 億元，連續 4 年站穩 150 億元以上，今年截至 5 月底，稅後純益 80.6 億元，年成長 6.12%，各子公司都已經獲利。

廖燦昌表示，美中貿易摩擦、關稅壁壘將影響全球經濟，第一金隨時注意金融市場變化，在風險可控制前提下增加業務，創造更多報酬回饋給股東。

廖燦昌進一步指出，面對貿易戰，第一金「都準備好了」，財務投資會降低中國曝險、避開中國發行投資；而受美中貿易戰衝擊，點名包括：網通、中低階自行車零組件、行李箱、工具機等 4 種產業衝擊將最大，第一金也將注意貿易戰對這些產業的影響，並掌握已融資的台商將如何因應。

另外，廖燦昌表示，在中國經商的台商企業，受貿易衝突影響會有很多台商回流，或到東南亞設廠，因應此趨勢，第一銀特別訂定專案貸款，包括迎接台商回台投資專案貸款、工業區優惠貸款，甚至今年集團 120 週年也提供優惠貸款，吸引台商回流時資金需求。

展望未來，海外布局上，廖燦昌說，海外獲利占比已經達 45%，將繼續維持在歐美、東南亞市場，並擴大規劃全球布局，目前規劃有德國法蘭克福分行、美國休士頓分行、金邊分行下的支行、印尼雅加達辦事處、美國子行的分行，未來進一步擴增據點，增加海外獲利，以回饋股東長期以來的支持，朝向國際化前進。

此外，第一金也響應行政院長蘇貞昌的新創政策，廖燦昌致詞提了 5 次新創，他表示，未來所有的業務仍將秉持風險管理、法令遵循的原則，推動各項業務，推動數位化金融，配合政府政策方向，並將對中小企業的放款列為重要的發展項目，強化新創、文創的業務融資，推動都市更新、危老房舍的融資，提供小微企業的優惠融資，提供新創、文創企業支持，更要提供新創重點產業、五加二的融資，落實普惠金融，鼓勵新創文創，並為企業的創新、升級、轉型提供服務。