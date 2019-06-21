〈和碩股東會〉下半年逢旺季樂觀看待 惟需求仍無法預測

代工廠和碩 (4938-TW) 今 (21) 日召開股東會，執行長廖賜政認為，下半年逢旺季，對需求樂觀看待，但目前仍無法預測量會較去年同期增加、或與去年同期差不多。董事長童子賢則看好，人工智慧、5G 等新興技術應用的戰鬥力與生產力，都還未顯現，未來表現仍可期，將為產業帶來正面因素。

展望下半年，廖賜政表示，下半年與往年相同，是消費性電子產品需求的傳統旺季，對需求樂觀看待，應該不會與往年差太多，只是需求量會較去年同期增加、或與去年同期差不多，目前仍無法預測。

和碩董事長童子賢則說，產業除了要看 3 個月、半年與 1 年的狀態，也別忘了拉長時間來看，短期在大型經貿體彼此摩擦之下，造成產業波動與衝擊，且這波影響可說是近十年來最大的一次；但從長期來看，就算沒有短期的波動，產業態勢也是每年做小幅度的波動與改變。

童子賢認為，過去 20、30 年來，中國成為世界製造工廠，但中國 GDP 提升之下，包括材料、工資、土地等種種成本條件方面，價格均有所提升，這是過去每天都在發生的事；而因受到短期貿易戰因素衝擊大，產業不得不回頭檢討過去 20、30 年來，成本條件因素上的改變，只是將這些改變加入美中貿易摩擦後，所有成本因素突然放大了。

童子賢指出，意識到過去 20、30 年來，成本條件因素的改變後，企業到了認真思考轉折點的時機，且在美中貿易戰環境下，不去思考都不行，使過去小幅度的成本上升，經過長期累積之下，影響現在的決策行為。

對於產業後市展望，童子賢認為，應該保持審慎樂觀期待，原因在於半導體產業持續進步，且包括人工智慧、5G 等新興技術應用的戰鬥力與生產力，都還未顯現，未來表現相當可期，為產業帶來正面因素，且會生生不息、持續向上。