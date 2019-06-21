G20川習會結果將左右降息？川普：鮑爾會做對的事情

美國總統川普早前不斷抨擊聯準會，並暗示他可能降級或撤換聯準會主席鮑爾職位，台北時間週四 (20 日) 鮑爾的更鴿派發言，表現似乎令川普感到滿意。川普稱，他預期聯準會主席鮑爾最終將會降息。

台北時間週四 (20 日) FOMC 最新聲明中已將「保持耐心」措辭刪除，並意識到經濟前景的不確定性增加，令市場對未來降息的預期升溫。

鮑爾在記者會更趨向鴿派的發言，表現似乎令川普感到滿意。川普週四表示，鮑爾應該早點做到這一點，相信最終他會做正確的事 (降息)。

川普預期聯準會主席鮑爾最終將會降息 (圖片：AFP)

鮑爾在記者會中闡述降息的條件，他表示，未來降息將會是考量多項經濟數據的綜合結果，如消費與就業數據，並不會考量單一事件 (如美中是否達成貿易協議) 來做出反應。

但鮑爾也不諱言，本輪政策會議，利率不升不降的原因是，委員會希望等待、看看最近出現的 (貿易) 緊張局勢是否會在寬鬆貨幣政策之前解決。

對此，ING 首席國際經濟學家的 Rob Carnell 認為，G20 川習會結果至關重要！

Rob Carnell 稱，在這次 FOMC 利率會議上，沒有多少人支持馬上降息。但若日本 G20 川習延長會議中，川習貿易談判進展不順利，情況可能會發生變化。

美國總統川普曾表示，日本 G20 川習會後，若不能在兩國貿易爭端問題上取得進展，他將考慮對剩餘 3000 億美元中輸美商品，加徵高達 25% 的關稅。

屆時，若新一輪關稅加徵，Rob Carnell 稱，屆時聯準會必須迅速降息，真正地改變利率政策走向。