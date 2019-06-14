5月稀土出口衰退16% 中國：市場供需問題

中國近一個月內多次針對稀土產業進行大動作訪查，加上 5 月份中國稀土出口量大減 16%，市場猜測美中貿易戰若持續惡化，稀土禁運將是中國下一個反擊美國貿易制裁的手段。對於稀土出口問題，中國商務部昨 (13) 日表示中國沒有採取新的管制政策。

在昨日中國商務部舉行的例行記者會上，針對中國稀土出口 5 月份大幅下滑一事，其發言人高峰回應，中國稀土出口出現波動是市場供需變化結果，目前稀土貿易政策中國政府沒有新的管制措施。

根據中國海關總署數據顯示，今年 4 月與 5 月，中國稀土出口量分別達 4329 噸和 3640 噸，其中 5 月份出口年減 16%。1～5 月份稀土出口 1.9 萬噸，年減 7.2%。

(資料來源: 中國稀土協會) 近 7 年中國稀土出口數量





而從去年稀土出口結構來看，氧化鑭和碳酸鑭是出口量最大的稀土化合物，占中國稀土化合物出口總量的 42.3%，美國則是主要出口目的地。鑭系礦產可應用於石油石化、光學玻璃、精密儀器與功能性陶瓷等高階製造領域。

此外，高峰再次強調美中貿易談判，是美方出爾反爾，不講誠信，導致談判嚴重受挫，如果美國企圖逼使中國屈服，是絕對不會成功。

至於，川普希望能在 G20 期間與習近平會談，高峰則重述中國外交部的聲明，「關於談判，目前沒有新的消息可以透露。」