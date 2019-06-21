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華為盟友再加一！菲律賓進入5G商用 華為是主要設備供應商

菲律賓開通5G網路服務 由華為供應5G設備(圖片：AFP)
菲律賓開通5G網路服務 由華為供應5G設備(圖片：AFP)

據外電報導，菲律賓電信巨頭 Globe Telecom 在週四 (20 日) 宣布正式啟動該國的、也是東南亞地區的第一個 5G 商用網路服務。此外，儘管中國華為遭到美國和西方多國封殺，Globe Telecom 仍將華為作為核心的網路設備供應商。

Globe Telecom 的商務長 Alberto de Larrazabal 表示，該公司預計將在今年砸下 12 億美元的資本支出，來向重點城市中數萬戶的家庭和辦公室提供高速網路服務。

此外，Globe 也表示，將使用華為的無線通訊設備和調製解調器等設備，來提供 5G 質量的寬帶網際網路。

中國華為和芬蘭諾基亞是 Globe Telecom 的 4G 網路服務主要設備供應商。據悉，菲律賓的兩大電信商近年來持續使用華為的設備，且已經簽署了合作協議，未來菲律邊的 5G 網路建設設備將由華為來提供。

近期以來，美政府以國家安全為由對華為祭出禁令，並呼籲盟友國不要讓華為參與 5G 網路建設設備競標，指責華為替中國政府進行間諜活動。華為則在聲明中否認了這項觀點。

對此，Globe Telecom 表示，為防範類似行為，將聘請獨立公司「以確保我們的安全協議是最新的版本，以確保隱私和安全問題能得到解決」。

菲律賓的網際網路因網路速度太慢以及網路延遲等問題而遭到詬病，即便是在市中心 4G 網路也經常中斷，較偏遠地區甚至無法獲得穩定的網路。根據 Speedtest 全球指數數據顯示，菲律賓的行動網路速度落後於鄰國。如今，菲律賓政府正致力於改進該國的網路服務。

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