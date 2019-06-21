華為盟友再加一！菲律賓進入5G商用 華為是主要設備供應商

據外電報導，菲律賓電信巨頭 Globe Telecom 在週四 (20 日) 宣布正式啟動該國的、也是東南亞地區的第一個 5G 商用網路服務。此外，儘管中國華為遭到美國和西方多國封殺，Globe Telecom 仍將華為作為核心的網路設備供應商。

Globe Telecom 的商務長 Alberto de Larrazabal 表示，該公司預計將在今年砸下 12 億美元的資本支出，來向重點城市中數萬戶的家庭和辦公室提供高速網路服務。

此外，Globe 也表示，將使用華為的無線通訊設備和調製解調器等設備，來提供 5G 質量的寬帶網際網路。

中國華為和芬蘭諾基亞是 Globe Telecom 的 4G 網路服務主要設備供應商。據悉，菲律賓的兩大電信商近年來持續使用華為的設備，且已經簽署了合作協議，未來菲律邊的 5G 網路建設設備將由華為來提供。

近期以來，美政府以國家安全為由對華為祭出禁令，並呼籲盟友國不要讓華為參與 5G 網路建設設備競標，指責華為替中國政府進行間諜活動。華為則在聲明中否認了這項觀點。

對此，Globe Telecom 表示，為防範類似行為，將聘請獨立公司「以確保我們的安全協議是最新的版本，以確保隱私和安全問題能得到解決」。

菲律賓的網際網路因網路速度太慢以及網路延遲等問題而遭到詬病，即便是在市中心 4G 網路也經常中斷，較偏遠地區甚至無法獲得穩定的網路。根據 Speedtest 全球指數數據顯示，菲律賓的行動網路速度落後於鄰國。如今，菲律賓政府正致力於改進該國的網路服務。