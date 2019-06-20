〈Fed唱鴿〉債市高喊：Fed別再磨磨蹭蹭了 快降息吧

聯準會 (Fed) 週三決議維持短期聯邦基金利率不變，並說由於不確定性增加，將密切注意經濟數據，但卻在會後聲明裡屏棄了「有耐心」一詞，顯示聯準會的立場確實正在往降息的那一端偏移。而現在美國債市反而好像愈來愈沒耐心了，他們心底都在對聯準會呼喊：「別磨蹭了，快降息吧！」

債市在 3 個月之前就已經開始吵著要降息，如今聯準會又更偏鴿了一些，就連知名債券基金經理人岡拉克都說，債券市場有助為聯準會政策定調。

彭博社報導，會後聲明發布後，周四 (20 日) 2 年期美債殖利率降至 1.71%，是 18 個月以來最低，2 年期與 10 年期美債之間利差卻陡然到今年以來最大。彭博美元指數周三也下跌 0.4%，是自 5 月初以來最大單日跌幅。

但只有「示意」未來會降息是不夠的，只有聯準會真槍實彈行動才能平息規模 16 兆美元的美債市場。

投資理財機構 NatWest Markets 策略長認為，債市目前的表現已經反映了昨日的利率決議，並且希望聯準會再更鬆手，如果有一半 FOMC 官員都認為需要降息，為什麼不今天就降息呢？

從聯邦基金期貨的動向來看，市場預期如果聯準會在 7 月底會議宣布降息的話，可能要降 31 基點，而到 2019 年底之前，還有 75 基點的降息空間。

雖然這次會議中，FOMC 內部有意見相左的情形，但大部份的人還是認為，7 月應該還是不會降息。未來一個月內還有可能發生很多事，除了中美關稅戰之外，還有 G20 峰會，事態發展都可能影響全球經濟前景。

但降息的念頭已經植入市場交易員的心裡，一些歐元 / 美元期權交易員，已經開始朝著下個月降息 2 碼的方向在布局。NatWest Markets 經濟學家更是屬於大膽的那一派，他們原本預期 9 月、11 月各會降息一次，現在提前到了 7 月和 9 月。