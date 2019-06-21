CVS以競業限制訴訟 力抗亞馬遜在醫保產業的蠶食鯨吞

當市場傳言亞馬遜 (AMZN-US) 將在 2017 年跨入醫療保健領域時，醫療保健企業高管有個現成的答案：我們並不害怕。

Walgreens (WBA-US) CEO Stefano Pessina 在 2017 年 7 月的財報電話會議上告訴投資人，「我真的不相信亞馬遜會在未來幾年內對這個市場感興趣。」

CVS (CVS-US) CEO Larry Merlo 在去年 8 月說，「我認為我們有很多能力和超值方案可以在市場上有效競爭。」

但最近的法律訴訟案卻呈現了完全不同的面相。

4 月間，CVS 對負責 CVS Caremark 零售藥房網絡的前高級副總裁 John Lavin 提起訴訟。之前 Lavin 告訴該公司他將離職去亞馬遜的藥房部門 PillPack 工作。本週法官裁定 CVS 勝訴，有權阻止 Lavin 立即在 PillPack 上班。

今年 1 月也有另一起案件，保險業巨頭 UnitedHealth (UNH-US) 起訴其一名試圖加入亞馬遜發起企業的員工。涉及的是亞馬遜與波克夏控股 (BRK.A-US) 和 J.P. 摩根公司 (JPM-US) 共同出資成立的健康合資公司 Haven。

這些訴訟表明，現有業者比在公開場合的談話更在乎這股趨勢的發展。它們潛在的擔憂是：亞馬遜直接面對投保大眾。

亞馬遜對其醫療保健戰略幾乎從未公開表態，它可能透過與保險公司就藥品定價直接談判，削減現有藥房福利管理制度 (PBM) 來攪亂這個領域。而上面所有這些作法都可以降低消費者的醫療保健成本。

除其他功能外，PBM 可協助保險公司協商降低藥品成本。製造商透過管理人員安排折扣，以便可在 PBM 的首選藥物清單上確定其產品的位置。據一位熟悉 CVS 業務的人士表示，這項業務市場龐大，光是 2018 年，CVS 的 PBM 業務就約佔其總營收的 60%，約合 1160 億美元。

亞馬遜 PillPack CEO TJ Parker 在 Lavin 案件中作證，向法院承認該公司已「探索了產業中許多不同的事物」。但他表示，該公司「沒有立即計劃」與 CVS Caremark 的核心產品 PBM 競爭。

在阻止 Lavin 為 PillPack 工作的訴訟案中，CVS 當然有不同的想法。

CVS 在提出初步禁令的動議中指出，「鑑於其強大的基礎設施、營運能力和分銷範圍，亞馬遜的 PillPack 具有獨特的優勢，可以直接與付款人 (保險公司) 進行談判，取代 CVS Caremark 的服務。」

換句話說，CVS 擔心亞馬遜將聘請 Lavin 接觸其保險公司客戶，達成交易以削弱 CVS 的 PBM。

特別是，CVS 指稱 PillPack 已經接觸 Blue Cross Blue Shield。

CVS 在動議中指出，「最近亞馬遜的 PillPack 與 Blue Cross Blue Shield 進行了直接討論，Blue Shield 是一個承保超過 1 億美國人、由 36 項健保方案組成的聯合組織，為其成員提供處方藥送貨到府服務。」

如果亞馬遜 PillPack 未來決定與其直接簽訂合同，與客戶打交道多年的 Lavin 將如魚得水。

根據看過法院文件的 Jefferies 分析師 Brian Tanquilut 說法，亞馬遜可能接觸保險公司直接削減 CVS Caremark 業務的威脅的確存在，「這起訴訟表明，藥房福利管理人員現在也有被解除中介的風險。」

對於這種說法，PillPack 的發言人回覆：「重要的是要記住，這裡提到的是另一家公司對我們商業戰略的猜測，因為亞馬遜和 PillPack 都不是訴訟當事人。」

然而，其他藥品供應鏈專家一致認為，PBM 有理由擔心，特別是隨著健康產業的整合和政策制訂者正在推動 PBM 對其業務執行更加透明。

曾在 McKesson (MCK-US) 工作過的藥物供應鏈專家 Stephen Buck 說，「PBM 將比以往都更加保護他們的郵寄藥房業務，而不再歡迎像是 PillPack 那樣的局外人。」

就 Lavin 而言，在與前雇主的溝通中表示，他不會與他們正面競爭，而是會從桌子的另一邊進行談判。根據訴訟文件，他在給 CVS 人事部門的電子郵件中說道，「我將處理 PillPack 與 PBM 的談判。換句話說，它將與我在 CVS 所做事的相反。」

但法官不同意其論點，並授予 CVS 強制執行非競爭協議的動議，18 個月內 Lavin 不得為 PillPack 工作。

在裁決中，John J. McConnell 法官寫道，「Lavin 先生同時也與私人客戶和公共客戶談判並建立關係，他們都是當前的 CVS 客戶。」「看來 PillPack 還希望直接與保險公司和保險客戶級別的其他人進行談判。」