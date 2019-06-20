公股銀鎖定企業主推短天期美元優利定存 搶中小企業戶

公股行庫為搶進中小企業融資市場，近期開始將目標鎖定中小企業戶，包括第一銀行與土地銀行近來不約而同鎖定企業主推出短天期美元定存方案，存款利率至少 2% 起跳，藉此吸引中小企業戶上門並擴大外幣資金池。

行政院為解決中小企業融資問題，要求八大公股行庫應積極推動銀行資本額 3000 萬以下的中小企業放款，公股行庫近期紛紛針對中小微企業推出專案融資，例如華銀日前推出額度 40 億元的融資專案，標榜貸款成數最高可達 9 成 5 以上，利率低於 2%。

一銀與土銀則是以優利存款為號召，鎖定中小企業主推出美元優利定存，向中小企業主招手。

一銀近期推出的「中小熱利全開」外幣優存方案，臨櫃辦理且單筆存滿 1 萬美元以上、10 萬美元以內，可享一個月期存款年息 2.3%；10 萬美元以上，存款年息可拉高至 2.4%。

此外，為降低新台幣資金成本，只要是定存戶中途解約轉存美元，還可享有利息免打 8 折優惠，以新台幣結匯者還能享有匯率減碼優惠。

土銀宣布即日起到 9 月 16 日止，符合中小企業資格者，單筆存滿 1 萬美元的新資金，可享 4 個月存款年息 2.5%、5 個月期存款年息 2.53%。另外，存戶從他行「外幣匯入匯款」辦理存款，一律免收手續費。

銀行主管表示，相較於大型企業，中小企業在存放款議價能力相對有限，尤其規模較小的企業通常都是長期與固定幾家銀行往來，在政院下令衝刺中小企業融資後，各家銀行幾乎都有 KPI 業績壓力，為爭取更多企金客戶，銀行近期陸續針對中小企業推出優惠專案。

銀行主管指出，儘管美國偏向量化寬鬆，但外幣放款利差仍高於新台幣放款，對銀行而言，美元優利定存可做為向企業招手的敲門磚，還能擴大外幣資金池，成為銀行衝刺中小企業客戶的利器。