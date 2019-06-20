〈群創股東會〉談美中貿易戰 前董座王志超：面板剛性需求仍在受衝擊較小

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (20) 日股東會進行董事改選，前董座王志超回鍋擔任董事，對於美中貿易戰，他表示，面板非終端產品，受關稅衝擊較小，加上剛性需求仍在，要關注的是，各國陸續建立起關稅壁壘區，供應鏈將出現重組現象。董座洪進揚並強調，對於未來布局、貿易戰因應，群創相關設備、模組都準備好了。

洪進揚表示，台廠不能再用產能跟中國競爭，要以技術取勝，有信心把供應鏈整個拉回台灣，他並強調，對於未來布局、貿易戰因應，相關的設備、模組都準備好了。

王志超表示，不論是去年開始的美中貿易戰，或 2008 年的金融海嘯，都造成終端市場需求疲弱，但面板仍有固定剛性需求支撐供給，包括手機、筆電、電視、顯示器等，加上面板非終端產品，並不在中輸美關稅商品中，受關稅衝擊較小，主要仍是下游產品影響較大。

王志超指出，群創下一步瞄準的電視整機市場，就會受到關稅衝擊，但已啟動產線調整，預計將輸美產品都移往台灣生產。

王志超表示，美中貿易戰讓各國開始出現反自由貿易、供應鏈重組的現象，各國建立關稅壁壘區，將加速形成美國、中國、印度、東南亞新興市場等地的經濟區塊鏈化。

對於面板業市況，王志超表示，今年面板供過於求將成為常態，但整體產能面積利用率將提升，雖然出貨狀況可能稍有延遲，但應不至於影響整體供給量，此外，關稅戰將導致全球消費疲軟，消費者將更傾向選購中價位或高性價比的商品。

王志超表示，群創發展「智能智造」提升自動化製造能力，也能跨領域跨國界，降低因國際間經濟角力所衍生的關稅問題，利用高度自動化，拚出競爭力，不過仍希望美、中兩國，能在月底 G20 高峰會期間取得共識，讓貿易戰儘快落幕。