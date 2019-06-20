〈Fed唱鴿〉美股盤前 道瓊期指漲逾200點

美國聯準會 (Fed) 日前公布 6 月利率決議，將基準利率維持在 2.25% 至 2.50% 不變，但政策聲明刪除對利率「保持耐心」的措辭，強化了降息預期；今 (20) 日美股盤前，道瓊期指漲逾 200 點。

台北時間週四晚間 6 點 24 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指上漲 223 點 (0.84%)，標普 500 期指上漲 25.12 點 (0.86%)，那斯達克期指上漲 94.38 點 (1.23%)。

道瓊期指上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

Fed 主席鮑爾表示，讓貨幣政策更加寬鬆的理由，已經增強；雖然美國經濟數據表現良好，但金融市場風險情緒有所惡化。

Fed 將基準利率維持在 2.25% 至 2.50% 區間不變，一如預期，但決策會後聲明刪除了「保持耐心」的措辭；對 2019 全年國內生產毛額 (GDP) 年增率的預測，維持在 2.1%，但通膨率預測值從 3 月的 1.8%，下修至 1.5%。

另一方面，在美國總統川普和中國國家主席習近平，敲定於 20 國集團 (G20) 峰會上會晤後，中國商務部今日指出，雙方經貿團隊代表，將按照兩國元首的重要指示，進行溝通，但目前並無進一步細節資訊可提供。

中國商務部發言人高峰呼籲，在平等相待、相互尊重的基礎上，合作是中美雙方唯一的正確選擇；以貿易戰相威脅，不斷加徵關稅，無法解決問題，「希望美方多聽一聽業界呼聲，摒棄錯誤做法。」

經濟數據方面，美國政府今日稍晚將公布首次申請失業救濟金人數，以及費城聯儲製造業指數。