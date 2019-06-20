聯準會暗示將降息 外資示警留意資產泡沫化與價格扭曲風險

美國聯準會議雖仍維持基準利率不變，但態度卻仍朝鴿派靠攏，多家外銀金融機構認為，從點陣圖來看，今年降息幾乎已成定局，明年基準利率可能降至 2.1%，但要注意的是，未來降息舉措可能是受市場大跌壓力所致，恐將加速部分資產面臨泡沫化與價格扭曲風險，預料未來的市場風險將持續攀升。

從聯準會後聲明來看，不僅刪去「耐心」一詞，更言明面對經濟前景不確定性將適度採取對應措施，富蘭克林證券投顧認為，聯準會的最新聲明無疑是為未來降息預先鋪路，但應該屬於預防性降息，而非因應經濟衰退而降息。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會仍對美國經濟成長採取正向態度，並預期今、明年美國經濟成長率仍有 2%，因此即便降息也與 1995 年、1998 年的預防性降息 (insurance cut) 情況較為類似，並非 2001 年、2007 年為因應經濟衰退的降息環境大不相同。

宏利投資管理首席經濟學家兼宏觀經濟策略負責人 Frances Donald 認為，從聯準會會後聲明的內容可知，主要是擔心持續的不確定性會損害市場信心，進而擴大至影響商業投資。

Donald 表示，從目前的經濟數據來看，聯準會 7 月份降息機率不高，雖然聯準會利率政策溫和，但大部分已在市場行情反應，但必須留意的是，包括中國、歐洲等央行將在下個月將採取更寬鬆貨幣政策，預料將抵消對美元走軟的影響。



富達投信表示，聯準會已清楚暗示降息的可能性，且可能是連續降息循環，可能讓美元因此受壓，10 年期公債殖利率可能降至 2% 以下，但續降空間可能不多。 隨著聯準會的聲明顯示，通膨續降而經濟成長維持溫和，未來的市場風險持續增加。