涉評鑑竊密、內部作弊 KPMG遭罰5000萬美元

美國證券交易委員會 (SEC) 發布聲明表示，美國 KPMG 會計師事務所涉嫌自 2015 年起不當獲取和利用 PCAOB 內部評鑑訊息，因此將對其處以 5000 萬美元罰鍰，同時強制該公司雇用獨立顧問進行內部監督。

2018 年 1 月，SEC 和檢察官對 5 名前 KPMG 高層人員和 1 名 PCAOB 員工提起民事及刑事訴訟，指控他們不當獲取及洩露審計項目審查的機密訊息。

調查結果發現，KPMG 高層人員自 2015 年起便不當獲取及利用 PCAOB 內部機密年度評鑑訊息，包含竄改該公司的審計文件，以及偷窺競爭對手的評審結果等行為，幫助該公司在行業競爭上獲取更多優勢。

除了洩密事件，SEC 在調查過程中發現，KPMG 部分審計師在公司內部培訓相關考試中具作弊行為，作弊者不乏負責公共公司審計作業的高級合夥人。

消息指出，該公司審計人員早在 2015 年期間便涉嫌系統性操縱分數，其中有 28 位審計人員涉嫌 4 次以上的舞弊。

SEC 執法部門聯席主管 Steven Peikin 指出，KPMG 將根據調查結果決定涉案人員的後續安排，且根據 SEC 要求，安排獨立顧問對內部進行調查監管，同時向 SEC 報告。

目前 SEC 已確認上述指控，並將對 KPMG 開罰 5000 萬美元，為 SEC 對審計公司開出的史上最大罰單。

KPMG 發言人表示，已透過此次經驗吸取重要教訓，強調該公司將採取行動加強公司治理與企業文化。