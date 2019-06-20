【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

聯準會暗示降息相關訊息，帶動昨日美股上揚，不過受到短線上電子類股漲多影響，導致今日電子類股表現疲軟，拖累台股漲勢，而台股今日轉為由中小型股，及股東會釋出利多之被動元件類股強勢上漲撐盤，尾盤在權值股奮力上漲下，推升台股漲勢，終場台股小幅上揚 0.09%。

《國際金融市場焦點分析》

聯準會於 FOMC 利率決策會議上，刪除耐心措辭，點陣圖上共有 8 位委員投下降息位置之投票，其中 7 位委員支持降息兩碼，一位委員支持降息一碼，在聯準會暗示降息影響下，美元指數昨日大幅走跌，帶動今日人民幣強勢升值，資金則回流新興市場，加上白酒類股、券商股及銀行類股等大型權值股全數大漲，推升 A50 指數上漲近 3%。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公佈週度報告顯示，截至 6 月 14 日當週美國原油庫存減少 310.6 萬桶，優於預期的減少 150 萬桶，上週美國國內產量下滑 10 萬桶 / 日至 1220 萬桶 / 日，進口減少 14.4 萬桶 / 日，同時出口增加 30 萬桶 / 日，加上終端汽油需求強勁，煉油廠產能利率用率攀升至 93.9%，均有利於上週庫存去化，油價受到激勵後短線拉升隨即回吐漲幅，不過在 FED 公布了較預期鴿派的利率決策結果後，油價隨股市再度反彈走高。

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