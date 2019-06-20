【永豐期貨】台指選擇權盤前－川習熱線加溫股市 台股強漲近2%收復季線

◆盤勢分析

期貨走勢

7 月份台指期週三上漲 243 點至 10581 點。價差方面，台指期為逆價差 - 194.34 點，電子期逆價差 - 8.31 點，金融期為逆價差 - 23.71 點。現貨部分，三大法人買超 275.46 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5589 口至 15796 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 8492 口至 51115 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3910 口至 12554 口。

週二晚間消息傳出川普與習近平進行熱線，美中兩國元首確定將於 G20 會議中進行會晤，激勵國際股市大漲反應，美股三大指數漲幅落在 1%~1.4% 附近，費半指數更是強彈 4.33%，週三亞洲股市全數跳高開出，台股跳空開高站上 10650 直接躍過昨日上檔選擇權 OI 最大量壓力區，指數走高至 10700 附近後有多空膠著跡象，但午盤過後多方發動攻勢，台積電、台塑、台塑化等權值股擴大漲幅，指數拉尾盤上演強軋空行情，終場加權指數上漲 208.6 點或 1.97%，收在 10775.34 點。整體而言，川普神來一筆的熱線使國際股市上演強漲行情，台股出乎意料相繼突破 OI 的最高與次高壓力區，指數也強勢收復季線反壓，且外資期現貨都呈現相對積極的加碼，因此短線上行情不建議過度看空。

選擇權分析

月選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.11 升至 1.27。VIX 指數連三日下降至 13.87，且外資除了期現貨加碼台股外，選擇權也呈現買 Call 賣 Put 的留倉狀況。整體選擇權相關籌碼都顯示行情較有利多方發展。 (永豐期貨研調)



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