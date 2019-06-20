〈分析〉美中復談 短線上證回補3050缺口機會大

在 6 月 18 日美國總統川普表示美中重新恢復貿易談判後，中國 A 股連兩天出現反彈，似乎有意回補 5 月 6 日川普宣布加徵中國 2000 億美元商品關稅時，所造成的跳空缺口。

圖: 新浪財經

若只看美中關係，雙方若能持續保持良性進展，即使 G20 沒有達成任何實質性協議，同時後續川普別再「口出惡言」，短線上證 2800 點就可能是這波回檔低點，且有機會回補 5 月 6 日 3050 點的跳空缺口。

但若要再進一步回升到前波高點 3300 點甚至突破，則需要中國經濟數據配合。以目前中國公布各項 5 月份經濟數據來看，趨勢並不樂觀，如固定資產投資整體成長下滑、官方製造業 PMI 進入衰退區間、5 月份工業增加值漲幅創過去四年季節性新低等等。

資料來源: wind

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經濟基本並不具支撐股市上漲的理由，加上中國企業對於未來展望也偏向保守，因此更難有效刺激股市上漲動能。

此外，以滬深 A 股平均本益比來看 (下圖)，陸股上週呈現反彈，本益比從 16.18 上升至 16.53。但本益比接近兩倍標準差 (藍色虛線) 的上緣，顯示目前 A 股即使在低檔盤整近一個月，並未浮現中長期的投資價值。

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綜合目前現有資訊研判，美中之間的貿易談判要在 6 月底達成協議並不容易，可以先觀察之前川普加徵的 2000 億美元中國商品有沒有機會調降，甚至取消，如果能順利減免，市場對於未來中國經濟會產生正向預期，A 股就有機會回到前波高點。

但如果目前加徵關稅的情況一直持續，對中國經濟的衝擊會不斷發酵，即使中國政府利用降稅減費、允許地方政府專項債可用於符合條件的重大基建專案等政策刺激經濟，恐無法避免經濟加速下滑的風險，而這將降低上證指數重回 3300 點的機率。

況且若美中關係沒有更進一步的往前，這波上證 A 股反彈可能只回到 3000 點～3100 點之間。因此在 G20 結束後，接著就是中國將公布一系列經濟數據，經濟疲弱現象沒有改善，股市下滑壓力不會減輕。

再者中國還有一顆不定時炸彈，就是包商銀行引發的後續連鎖反應。雖然中國政府已出面解決市場流動性問題，目前中小銀行情況暫時回穩，但非銀行的金融機構危機仍未解除，這部份需要留意後續發展。