挺過五月股災 陸股迎接下半年新氣象

中美貿易戰自今年 5 月起急速升溫，對中美雙方皆造成經濟上的負面影響，觀察陸股表現，上綜指數 5 月創下今年以來最大單月跌幅 5.83%，在六月第一個交易日持續震盪走低，下跌 0.29%。此外，由中國官方 5 月製造業 PMI 可見，數據再度跌落 50 榮枯分水嶺關卡，而外資 5 月自滬股通與深股通賣超金額達 537 億人民幣，創下紀錄。顯示若貿易戰無法有效化解，中國股市與經濟仍將面臨明顯壓力。

川普於上個月推文表示，因中國試圖拖延談判，自 5 月 10 日起，將 2000 億美元中國進口商品的加徵稅率由 10% 提高至 25%。之後則以行政命令方式，將華為與 70 家附屬機構列入黑名單，禁止美國企業採購對國家安全帶來威脅的外國電信廠設備。

在美國頻頻出招之下，中國也不甘示弱，宣布自六月起，將 600 億美元美國進口商品的加徵稅率由 5% 至 10%，提高到 5% 至 25%，5 月底時更釋出可能禁止稀土出口與建立「不可靠實體清單」等措施，反制美國對華為的打擊。觀察接下來中美貿易戰短期內發展重點包括，美國 6 月中關於 3000 億美元商品徵稅公聽會結果，以及月底中美雙方領袖於日本會面的發展。

國泰中國 A50（00636）ETF 經理人鄭立誠表示，未來貿易戰的發展若有好轉，外資可望率先回補本波遭大幅賣出的大型類股，而國泰中國 A50ETF（00636）和國泰中國 A50 正 2（00655L）聚焦流通市值前 50 大的 A 股公司，目前逢貿易戰出現回檔修正，正好提供投資人長期逢低加碼的機會。惟目前貿易戰局勢不確定性仍高，陸股短期波動度可能偏大，投資人宜分批建立部位並控制好資金水位，切勿隨市場情緒而過度追高殺低。