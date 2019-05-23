ETF期貨增加非陸股標的 有助市場規模擴大

台灣現有 ETF 期貨商品總計 9 檔，其中 7 檔連結到陸股，富邦投信董事長胡德興認為，目前 ETF 期貨連結標的過度集中於陸股，未來業界若能針對非陸股 ETF 推出相關的 ETF 期貨，對於 ETF 及 ETF 期貨市場的交易量、流動性，將有所助益。

胡德興表示，投資人要利用 ETF 期貨進行避險套利，必須要與相關係數高的現股 ETF，才能達到避險效果，然而 ETF 期貨目前上市者，除了元大台灣 50、元大高股息 ETF 期貨之外，其餘多為與陸股連結有關的 ETF 期貨，共計 9 檔，2018 年 ETF 期貨日均交易量也僅不到股票期貨的 7%。

他指出，目前股票 ETF 的標的、區域已經十分多元化，舉凡日本東証、印度、NASDAQ、歐洲等等皆有相關 ETF 可投資，對於這些 ETF 的投資人來說，除了反向 ETF 之外，缺少了短線槓桿倍數更高的避險工具。若未來能針對非陸股 ETF 推出相關的 ETF 期貨，相信對於 ETF 及 ETF 期貨市場的交易量、流動性，定能有所提昇，進而建立正向之循環。

此外，近期中美貿易戰陰霾壟罩，中國股市衝擊在所難免，市場認為，在陸股利空訊息多的時候進場，長期來說，可獲得較好的回報。胡德興表示，雖然有川普加稅、貿易戰升溫事件之影響，長期而言，陸股仍可期，有意參與大陸股市的投資人不妨趁陸股逢回找買點，透過 ETF 期貨參與陸股後勢。

胡德興指出，ETF 期貨交易成本很低、財務槓桿高，多空都可以靈活操作，避險效率很好，可以搭配 ETF、認購 (售) 權證等工具，進行多元彈性的交易策略。