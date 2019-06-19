國際現代新建築 定義亞灣新價值

亞洲港灣城市內的現代指標建築，多半都是國際建築團隊攜手打造! 上海環球金融中心是美國 KPF 建築事務所、日本入江三宅建築師事務所、森大廈公司工務設計部門合作產品。新加坡金沙酒店則由加拿大籍以色列建築師 Moshe Safdie 設計，香港匯豐銀行大廈則是英國建築師諾曼 ‧ 福斯特 (Norman Robert Foster) 的作品。高雄亞洲新灣區港埠旅運中心是美國 reiser+umemoto 事務所與台灣宗邁建築師事務所聯手規劃，海洋文化流行音樂中心是由西班牙 Manuel Alvarez Monteserin Lahoz 及翁祖模建築師事務所合作，這些亞洲港灣城市與國際知名建築大師合作打造的現代指標建築，成為港灣城市發展的重要關係元素(表 1)。

表 1：亞洲 5 大灣區，各具指標性國際建築，讓房價穩健上揚

區域 / 項目 開發起點 城市定位 指標建築 房價漲幅 中國 上海浦東區 1990 年 金融 開發區 東方明珠 環球金融中心 金茂大廈 13 倍 新加坡 濱海灣 1970 年 亞洲 金融中心 金沙酒店 藝術科學博物館 濱海灣花園 10 倍 香港 維多利亞港灣 1961 年 香港 衛星城市 中銀大廈 香港會展中心 匯豐銀行大廈 8 倍 日本 橫濱 MM21 1965 年 21 世紀 環保都市 橫濱地標大廈 格蘭洲際渡假飯店 橫濱大棧橋 7 倍 台灣 高雄亞洲新灣區 1996 年 國際 港灣城市 市立圖書館總館 港埠旅運中心 世貿展覽會議中心 海洋及流行音樂中心 後市 看漲

資料來源：維基百科、市場調查 資料彙整：MyGoNews

政府加速亞灣建設 重大利多齊發

高雄是具國際化、能領航世界、含金量高的超級城市，從山、海、河、湖等自然景觀，到捷運、高鐵、國際機場、高雄港等完善交通建設，高市亞洲新灣區超過 300 億元的大型公共建設持續推動，未來潛力不容忽視，可與上海、新加坡相媲，而房價基期相對低，隨著政經局勢改變，近期的媒體曝光度和網路討論聲量持續獨霸全台，甚至吸引全球華人目光，可加強高雄當地實力雄厚的企業主買進亞灣區豪宅的信心，連同帶動北部豪宅客與回流台商客層卡位。

亞灣 2 大超豪宅 定潮以國際建築師搶攻頂端客

遠雄「The One」與國城建設的「定潮」是亞灣區最具代表性的 2 大超豪宅，值得一提的是國城建設的「定潮」位於高雄亞洲新灣區，此次重金禮聘國際性知名建築設計團隊，集世界精英於一身，包括新加坡 JID 團隊 (Jaya Ibrahim)、新加坡 SCDA、以及澳洲團隊 The Flaming Beacon 這三個國際團隊，並引進米其林餐廳，由獲得美其林全球最佳 50 名中排名第三的長谷川在佑擔綱餐廳主廚，不僅打破全台灣豪宅的新紀錄，搶攻頂端客，為高雄建築史上創國際規格。

據國城建築許鳳仙副總表示，「定潮」樓高 41 樓，總銷約 120 億元，標準坪數 100 坪，另有 150 多坪和 200 坪格局。許鳳仙不諱言說，最近受到政治話題及香港反送中影響，多金買方回籠看屋情形轉為熱絡，除了高雄當地多金換屋客進場，也不乏北部豪客與台商客層卡位，顯示該區建設發展前景，因產品的獨特性，具有吸引力，有多組人馬都是看過雙方的產品之後，再決定購買行為。