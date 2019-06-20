空巴再奪美航、華航等多宗訂單

在英國倫敦航空集團 LAG(International Consolidated Airlines Group) 與波音下訂令人訝異的 200 架 737 MAX 客機採購單後，競爭對手空中巴士 (Airbus)(AIR-FR) 週三 (19 日) 在巴黎航空展上，宣布奪得大宗客戶美國航空 (American Airlines) 的訂單，兩大航太產業巨擘分別在客機市場中互相抗衡。

這次巴黎航空展中，波音與空巴的競爭激烈，率先搶得大單的空巴，首日便公布與三家航空公司約 123 架飛機訂單，而在美國航太產業巨擘波音 (BA-US) 也在第二日業績破蛋，獲得 200 架波音 737 MAX 客機訂單，這也是波音兩起墜機事件後，首次有航空公司向波音下單。

航空展進入第三天，空巴也陸續公布多宗訂單，包括華航也簽屬初步協議，欲購買 11 架 A321 neo 客機，搶走過去波音擁有的亞洲航空市場，原先波音預計將有 40% 的客機於未來 20 年內銷往亞洲。

全球最大航空運輸公司美國航空，表示也向空巴訂購 50 架 A321 XLR 客機，其中有 30 架是將現有的 A321 客機升級為新版本。

空巴 A321 客機 (圖片: AFP)

美航總裁 Robert Isom 在訪談中表示：「我們花費在這些客機的成本要高一些，但是他們 (空中巴士) 提供的，從長遠來看，A321 XLR 實用性更大」美行總裁指出，空巴客機的高效率和易於操作的構造，也助於公司開發新航線的可能。

過去一向使用波音 757 系列的美國航空，在波音 737 Max 飛機發生兩此墜機意外後，美航轉向支持空巴的新遠程客機。

美國私募基金 Indigo Partners 也於週三 (19 日) 向空巴訂購 50 架新型遠程雙噴射引擎客機 A321neo。

空巴週一 (17 日) 於航空展上發表的 A321 XLR 客機，目前尚未訂價，這架空中巴士的遠程客機 A321XLR，原被稱為 A321 neo。

主要是給擁有小型客機的航空公司，開闢新航線使用，同時為了與波音瓜分窄體客機市場。

在波音簽下 200 架訂單的隔日，空巴這幾宗訂單可說是替公司增加信心。據了解 Indigo Partners 簽署了一份諒解備忘錄，購買 32 架 A321XLR 飛機，並將 18 架現有的 A320 系列噴氣機訂單轉換為更大的型號。

航太專家估計，私募基金 Indigo Partners 與空巴訂購的 32 架飛機，市值約為 45 億美元，這些飛機將分別發配給匈牙利的 Wizz Air，美國運營商 Frontier Airlines 和智利的 JetSMAR。