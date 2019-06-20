CTA：對中國加徵3000億美元關稅 苦的是美國人

根據《CNET》報導，美國消費技術協會（CTA）公布的最新研究指出，若是川普再對中國 3000 億美元產品加徵進口關稅至 25%，手機、NB、平板、遊戲機及玩具等產品的價格都將大幅提高，受到最大衝擊的仍是美國消費者。

(圖片: AFP)

以手機及無線網路產品來看，報告指出，加徵關稅後，中國輸往美國產品價格將上升 22%，中國生產量則下滑 4.8%，美國無手機生產廠所以沒影響，而該類商品在美國售價將提升 14%，導致消費需求減少 28%（減少 81 億美元消費支出力道），對美國經濟淨衝擊 41 億美元。若以手機金額變化來看，每支手機的售價都會增加 70 美元。

若以 NB、平板來看，加徵關稅後，中國輸往美國產品價格將上升 21%，而中國生產量將下滑 7%，不過美國生產量會提升 4.8%，而該類商品在美國售價將提升 19.1%，導致消費需求減少 35.3%（減少 82 億美元消費支出力道），對美國經濟淨衝擊 36 億美元。若以金額變化來看，每台 NB 平均價格提高 120 美元，平板也將增加 50 美元。

不過美中貿易戰也有國家能從中獲利，如韓國及越南的出口金額都會成長。以手機及無線網路產品來看，韓國與越南可望分別增加 18 億美元及 12 億美元的出口金額。至於 NB 與平板，越南出口則預估增加 2.2 億美元。

但專家認為到最後，中國仍然會是這些產品的提供國，主要在於中國擁有經驗豐富的勞工。

CTA 策略溝通專家 Bronwyn Flores 表示，許多人都誤認中國只有便宜的勞工，但事實上要能做出符合良率的智慧手錶及電視，是非常複雜的工作，這需要靠技術純熟的工人。

Bronwyn Flores 進一步指出，在與其他產業專家交談後能了解到，其他國家如果想要超越中國製造業的發展，至少需要經過 9 個月至數年的訓練。