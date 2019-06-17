羅斯：一旦美中未達成協議 川普樂於再加課關稅

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週一 (17 日) 表示，美中一旦未能達成貿易協議，總統川普已經準備針對剩餘 3000 億美元中國進口商品課徵關稅。

羅斯週一在巴黎參加航空展，並對媒體記者表示，美中任何潛在協議的達成，如何確保確切執行會是一個重要因素。

他表示，美中最終能達成協議，但如果無法達成，川普非常樂於進一步推進既有的關稅，並針對未課的產品再加徵關稅。

今年 5 月初，在美中談判進展膠著之下，美國宣布價格 2000 億美元的中國進口商品，關稅在 5 月 10 日由 10% 調升至 25%；隨後，北京也宣布報復，提高價格 600 億美元的美國商品關稅。中國並在 6 月初發布白皮書，指責美國發起了全球貿易戰。

週日，羅斯也淡化了月底 G20 峰會上，川普與習近平達成重大貿易協議的前景。

羅斯表示，他認為在 20 峰會上，雙方最好的結果，是達成積極恢復談判的共識。

羅斯說，如果川習會登場，有可能為雙方再談判確立基本規則，並完成有關何時重啟進一步技術性談判的相關日程。

此外，羅斯表示，華盛頓正準備針對汽車進口徵收關稅，以迫使外國汽車製造商在美國境內進行生產。

他表示，美國目前是全球最健康的汽車市場，中國市場已經崩潰，歐洲市場也正陷入掙扎。美國總統川普正非常認真考慮，將進口車納入關稅，包括來自歐盟的進口汽車。