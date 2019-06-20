〈國泰金經濟調查〉兩外患夾擊 景氣、股市樂觀指數皆創今年最大跌幅

鉅亨網記者陳蕙綾台北 2019年6月20號10點36分

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 6 月國民經濟信心調查結果，美中貿易戰情勢 5 月再度緊張，加上世界銀行大幅下修 2019 年全球經濟成長率預測，外部雙重風險衝擊，使得經濟信心受挫，景氣現況與展望樂觀指數、股市樂觀指數都創今年最大跌幅，後續貿易戰仍是關鍵風險因子。

民眾經濟信心受挫 大額消費意願依舊穩健

國泰金表示，雖然國發會最新公布的四月領先指標連續 4 月改善，且景氣對策信號綜合判斷分數回升，然而 5 月初美中貿易戰情勢再度緊張，加上世界銀行大幅下修 2019 年全球經濟成長率預測至 2.6%，且全球製造業 PMI 跌破 50，這些外部因素對民眾信心的負面衝擊似乎更大。

6 月的景氣現況與展望樂觀指數同步受挫，分別來到 - 20.1 及 - 16.6 的水準，為年初以來最大跌幅。民眾的薪資展望及現況樂觀指數也同步下跌，雙雙跌破正值，代表民眾對於薪資期待轉趨保守。

在經濟信心與薪資展望保守氣氛的壟罩下，民眾消費意願小幅下滑，所幸大額消費意願指數已連續 5 個月處在正值 (1.5)，代表民間消費依舊穩健。

民眾估 GDP「破 2」比例攀升 對通膨預期值小降

國泰金表示，國際機構接連下修 2019 年全球經濟成長率，但美、歐央行認為並無明顯的通縮風險。本月調查結果顯示民眾對於 2019 年台灣經濟成長率 (GDP) 的平均預期值小降至 2.1%(原 2.2%)，認為可能會「破 2」的比例攀升至 36.9%(5 月：23.8%)。

在通膨方面，民眾平均通膨預期值僅小降至 0.96%(5 月：0.97%)，且認為今年通貨膨脹率會低於 1.0% 的民眾仍超過六成、達 61.1%，顯示民眾並無太大的通膨壓力。

股市樂觀情緒明顯轉向 風險偏好小幅下滑

國泰金指出，隨著美中貿易爭端在 5 月意外惡化且有擴大跡象，雖然美股及滬股的跌幅不大，台股仍穩在萬點之上，但是 6 月調查結果顯示民眾股市樂觀指數大跌至 - 21.0(5 月：-6.6%)，為年初以來最大跌幅，民眾的風險偏好程度也小幅下滑至 - 6.0，後續應留意 6 月底 G20 高峰會時，美、中貿易談判進展方向對民眾股市信心可能產生的影響。