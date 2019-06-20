盤前財經大事搶先讀2019年6月20日

今日操盤前瞻

中央銀行理監事會議

經濟部公布 5 月外銷訂單

日銀利率決策

英國央行利率決策

法說會：昇達科、中裕、豪展

股東會：東陽、福懋、南紡、永冠 - KY、台肥、杏輝、燁輝、和泰車、晶電、高雄銀、特力、群創、敦泰等

Fed 決議維持利率不變 2020 年之前 不太可能降息

聯準會 (Fed) 週三決議維持短期聯邦基金利率不變，並說由於不確定性增加，將密切注意經濟數據，所謂的點狀圖顯示，2020 年之前，Fed 不太可能降息，但委員之間意見分歧，九位資深官員預期今年不會降息，但八位預期將降息一次或二次。閱讀全文...



傳蘋果要求供應商評估成本 擬將 15% 至 30% 產能移出中國

《彭博社》引述日媒報導稱，為因應貿易戰衝擊，蘋果 (AAPL-US) 擬對自家供應鏈，進行根本性調整；據傳蘋果要求主要供應商評估，將 15% 至 30% 產能從中國移往東南亞，可能帶來的成本影響。閱讀全文...



首度揭露孟晚舟案細節 華為 CEO：美銀行知道發生什麼事！

華為 CEO 任正非週三 (19 日) 首度公開曝光孟晚舟案細節，他表示應該讓事實攤在陽光下，華為子公司持續透過美國銀行進行交易，這些美國銀行完全了解所有的商業活動 (的正當性)。閱讀全文...

聯電註銷 40 萬張庫藏股 配息略增 殖利率為 4.32%

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (19) 日公告，董事會決議註銷庫藏股，共將減資 40 億元，使在外流通普通股股數及配息率有所變動，每股現金股利將由 0.58 元，略微增加至 0.58989396 元，現金殖利率約 4.32％。閱讀全文...



軟銀股東會：孫正義還想加碼科技業！欲籌第二代願景基金

軟銀 (Softbank Corp.)(9984-JP) 周三 (19 日) 在東京舉行股東大會，創辦人孫正義在會中大發豪語，他認為軟銀旗下的投資組合，在未來 20 年內價值將成長 33 倍，要讓股東知道他在科技產業的諸多投資是潛力無限。閱讀全文...