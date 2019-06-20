離岸風電沃旭250億元融資 8家公股行庫全到齊

離岸風電商沃旭能源今 (20) 日與 15 家金融機構簽署規模 250 億元聯貸案，值得注意的是，15 家參貸銀行中有 8 家為公股銀行，這也是公股行庫第一次參與離岸風電融資案。

據了解，此次聯貸案為期 5 年、融資上限 250 億元，利率訂價則以 Tibor 加碼 55 個基本點，經換算融資利率至少 1.7%，仍然守住聯貸案的最低地板價。

沃旭能源為期 5 年、規模 250 億元聯貸案由台灣銀行、國泰世華與法國巴黎銀行共同主辦，三家主辦銀行各自分得 30 億元額度，其餘 160 億元額度則由玉山銀、中信銀、台新銀、凱基銀、德意志銀行、7 家公股行庫分貸。

由於公股行庫先前傳出對於離岸風電融資態度觀望，此次沃旭聯貸案，8 家公股行全數到齊，態度轉變頗令外界玩味。台灣銀行副總林麗婈對此解釋，沃旭是全球最大離岸風電開發商，此次貸款期僅 5 年又有丹麥母公司 Orsted A/S 全

額擔保，對銀行來說風險較低，也有助於深入研究離岸風電產業。

林麗婈進一步指出，沃旭的售電價格一開始每度電價約 6 元，之後 10 年則是 4 元多，現金流量充裕，而且沃旭承諾從興建、營運到維運將自行營運，對銀行團而言相對有保障，也能強化銀行融資信心。

沃旭能源在大彰化東南與西南第一階段離岸風場投資額共 1650 億元，其中 5 成由沃旭集團自有資本支出，其餘則透過向台灣金融機構融資及發行綠色債券方式進行籌資。