台北‧06月19日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 246182 00632R 元大台灣50反1 84886 00677U 富邦VIX 82321 3037 欣興 81329 00672L 元大S&P原油正2 80434 3017 奇鋐 72437 3481 群創 64476 2888 新光金 62689 2330 台積電 50164 2317 鴻海 49543 2303 聯電 48300 2337 旺宏 47763 2891 中信金 44480 00633L 富邦上証正2 39194 2885 元大金 39034 2890 永豐金 35350 2409 友達 35136 8046 南電 33824 2886 兆豐金 33669 2834 臺企銀 31153 2371 大同 30726 2884 玉山金 29906 2892 第一金 26434 3049 和鑫 26085 2883 開發金 25579 1101 台泥 23271 2367 燿華 21993 0050 元大台灣50 21833 3406 玉晶光 20597 2002 中鋼 20541
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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