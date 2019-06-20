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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月19日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      246182  
00632R 元大台灣50反1        84886  
00677U 富邦VIX              82321  
3037   欣興                 81329  
00672L 元大S&P原油正2       80434  
3017   奇鋐                 72437  
3481   群創                 64476  
2888   新光金               62689  
2330   台積電               50164  
2317   鴻海                 49543  
2303   聯電                 48300  
2337   旺宏                 47763  
2891   中信金               44480  
00633L 富邦上証正2          39194  
2885   元大金               39034  
2890   永豐金               35350  
2409   友達                 35136  
8046   南電                 33824  
2886   兆豐金               33669  
2834   臺企銀               31153  
2371   大同                 30726  
2884   玉山金               29906  
2892   第一金               26434  
3049   和鑫                 26085  
2883   開發金               25579  
1101   台泥                 23271  
2367   燿華                 21993  
0050   元大台灣50           21833  
3406   玉晶光               20597  
2002   中鋼                 20541
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